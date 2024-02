Argentina Open de tenis: ganaron Etcheverry y Díaz Acosta en la apertura del torneo

El platense empezó el partido golpeando con mucha potencia de ambos lados, con algunos errores porque el viento le movía le pelota y eso le restaba precisión, pero con la actitud agresiva que lo caracteriza y ya compone un sello distintivo de su tenis.

Etcheverry, con la táctica de sacar fuerte y abierto para luego castigar con su derecha cruzada, sacó una ventaja de 2-0 con un quiebre de servicio.

No obstante, el español nacido en Tenerife hace 30 años comenzó a llevar el partido a su ritmo, con muchos peloteos y puntos largos, así emparejó 2-2 y luego cada uno mantuvo su saque hasta que Etcheverry logró un quiebre para llevarse el set por 6-4, tras 63 minutos de juego.

El argentino comenzó en ventaja el segundo parcial y se puso rápido 3/0 con un quiebre en el 2/0. Eso le permitió soltar el brazo y golpear cómodo de derecha, ante un rival que no encontraba la forma de ponerle freno.

Etcheverry edificó su triunfo con otro quiebre de servicio que le permitió adelantarse por 5-1, con un dominio total del escenario y lo cerró al siguiente game, para luego festejar con los brazos en alto una muy buena victoria que le permitió instalarse en los octavos de final.

"Con Carballes siempre son batallas, esta fue una más. Jugar acá ante mi gente me da mucha energía, me ayudaron mucho y el aliento me sirvió para sacar un plus de energía, siempre digo que la mejor semana del circuito es la que juego en casa", expresó el platense, instantes después de su victoria.

"Ojalá pueda seguir jugando en este nivel y tener una gran semana acá, estoy preparado para lo que viene", subrayó Etcheverry, quien espera por el "Peque" o el colombiano Galán.

Previamente, Facundo Díaz Acosta ganó su primer partido en el Argentina Open al vencer al alemán Daniel Alrmaier por 6-4 y 7-6 (1) y también avanzó a los octavos de final.

Este triunfo lo llevará a enfrentarse en la segunda ronda a su compatriota Francisco Cerúndolo, quien ingresó directamente en esa instancia.

Díaz Acosta, oriundo de Vicente López, había llegado a los octavos de final en Buenos Aires el año pasado.

Asimismo, su enfrentamiento con Cerúndolo garantiza la presencia de al menos un tenista argentino en los cuartos de final del torneo.

"El clima no fue el mejor. Entramos a la cancha sin pegarle, fue un poco raro. Me costó un poco al principio, jugar en casa es lindo, pero te da un poco de nervios. Cerúndolo está en un buen momento, nos conocemos mucho y llevamos bien. Los dos vamos a tratar de dar lo mejor y ganar", expresó Díaz Acosta tras el partido.

Por otro lado, en el primer partido de la jornada nocturna, el argentino Pedro Cachín no pudo superar al suizo Stan Wawrinka, cayendo por 7-6, 6-1 y 6-2.

A pesar de llevarse el primer set en un ajustado tie break, Cachín no pudo mantener su nivel y Wawrinka, tres veces ganador de Grand Slam, logró revertir el resultado.

El suizo enfrentará en la próxima ronda al chileno Nicolás Jarry.

"Es fantástico estar de nuevo en la Argentina, quería venir acá antes de finalizar mi carrera, extrañaba a este público. Agradezco a la gente que vino a verme y espero verlos de nuevo en mi próximo partido", comentó Wawrinka tras su victoria.

En otro partido de la joranda inaugural, el serbio Lasio Djere venció al croata Marin Cilic por 4-6, 6-3 y 6-0.

En dobles, Yannick Hanfmann (Alemania) y Juan Pablo Varillas (Perú) superaron a Daniel Elahí Galán (Colombia) y Bernabé Zapata Miralles (España) por 6-2, 4-6 y 10-3; Marcelo Melo (Brasil) y Matwe Middelkoop (Países Bajos) a Sebastián Ofner (Austria) y Andrea Pellegrino (Italia) por 6-0 y 6-3. y Simone Bolelli (Italia) y Andrea Vavassori (Italia) a Tomás Barrios Vera (Chile) y Alejandro Tabilo (Chile) por 6-4 y 7-6 (10-8).

Partidos para hoy

La programación comenzará hoy, desde las 13.30, en el Court Guillermo Vilas, con el partido entre el austríaco Sebastián Ofner ante el argentino Federeico Coria. A continuación se medirán Diego Schwartzman con el colombiano Daniel Elahi Galan.

A las 18.30 jugarán el francés Arthur Fils y el serbio Dusan Lajovic y a las 20, el argentino Sebastián Baez con el español Bernabe Zapata Miralles.

En el estadio 2, desde las 13.30, el alemán Yannick Hanfmann se medirá con el chileno Alejandro Tabilo; a continuación lo harán el peruano Juan Pablo Varillas con el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Desde las 17.30, el italiano Luciano Darderi enfrentará al argentino Mariano Navrone y posteriormente jugarán otros dos argentinos: Facjando Bagnis ante el español Roberto Carballes Baena y Federico Delfonis frente al ibérico Jaume Munar.

El Argentina Open, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 728.185 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz (2), quien además es el campeón vigente.