¿Cuánto cuesta y dónde comprar a Capi, el carpincho de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?

El personaje oficial se convirtió en uno de los recuerdos más buscados de la competencia y ya cuenta con una colección propia de productos.

La mascota oficial está presente en los escenarios donde se desarrollan las diferentes disciplinas.

Capi dejó de ser solamente la mascota de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El carpincho que acompaña las competencias se convirtió en uno de los personajes más buscados por el público y, especialmente, por quienes quieren llevarse un recuerdo de la competencia a casa.

El fenómeno se trasladó rápidamente a las tiendas oficiales. Los peluches tuvieron momentos de faltante de stock durante los primeros días de los Juegos y la organización debió reponer unidades para responder a la demanda. La popularidad llegó incluso a ser mencionada públicamente por autoridades santafesinas.

El producto estrella es el Peluche Oficial de Capi , que en la tienda oficial tiene un precio de $25.000 . La página lo presenta como una edición limitada y señala que se trata del recuerdo oficial de la mascota de Santa Fe 2026. Durante los primeros días de la competencia también se comercializó una versión más pequeña, con un valor de $10.000 .

El personaje aparece en distintos espacios de los Juegos y también en una colección de productos oficiales.

El interés por el muñeco fue tal que en Rosario llegó a agotarse el stock disponible durante un fin de semana y posteriormente se repusieron ejemplares. La situación también se registró en otros puntos de venta, una señal de la fuerte demanda que generó el personaje durante la competencia.

La tienda oficial ofrece además productos que no necesariamente tienen a Capi como protagonista. Entre ellos aparecen artículos para llevar, vestir, coleccionar o regalar. El catálogo incluye, entre otros, mochilas, prendas, botellas, vasos, stickers y llaveros .

Los valores más accesibles corresponden a artículos pequeños como algunos stickers, prendedores y productos de librería parten de alrededor de $3.000, aunque el monto concreto depende del artículo y puede modificarse. En la tienda online también figura, por ejemplo, una mochila escolar a $22.000 y un mazo de cartas a $4.000, mientras que la cinta porta celular aparece a $4.000 al momento de la consulta.

Dónde conseguir el peluche viral: Tienda online y puntos presenciales

La principal alternativa para comprar los productos oficiales es la tienda online de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde se encuentra el catálogo completo y se puede consultar el stock disponible de cada artículo.

Pero no es la única vía. Durante la competencia, el merchandising también está presente en puestos oficiales instalados en espacios vinculados con los Juegos y en los Fan Fest, donde el público puede acercarse y adquirir diferentes recuerdos.

Los Juegos Suramericanos se desarrollan entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, por lo que los espacios oficiales de venta están vinculados a la actividad del evento.

Variedad de souvenirs de Capi: Llaveros, termos, mochilas y más

El peluche es el producto que más atención concentra, pero Capi aparece en buena parte del universo de merchandising creado para Santa Fe 2026. La colección incluye llaveros, mochilas, termos, vasos térmicos, botellas, stickers, prendas y artículos de librería, entre otras opciones.

Uno de los accesorios que también despertó interés fueron los llaveros de Capi. La tienda oficial los ofrece a $4.500 y los presenta como un producto oficial de edición limitada. Sin embargo, el stock puede variar: durante septiembre hubo puntos de venta que se quedaron sin unidades y la versión online llegó a figurar sin disponibilidad.

El catálogo también incluye productos que llevan la identidad visual de los Juegos sin estar necesariamente centrados en la mascota. Hay elementos pensados para el uso cotidiano, como mochilas, termos y botellas, junto con otros más vinculados al recuerdo, como cartas, stickers y pequeños accesorios.

La elección de Capi como figura central tampoco es casual. La organización de Santa Fe 2026 presenta al personaje como un hincha del deporte suramericano, inspirado en un carpincho y vinculado con la identidad de la región. Su presencia se extendió durante meses por actividades promocionales, Fan Fest y distintas acciones previas a la competencia.

Así, el carpincho terminó ocupando un lugar propio dentro de los Juegos: aparece en las tribunas, acompaña a los atletas y también se convirtió en un objeto de colección.