Clasificados, ascensos y descensos: todo lo que tenés que saber de la Nations League

El torneo se divide en tres categorías: A, B, C y D. Las tres primeras cuentan con cuatro grupos de cuatro seleccionados cada una. Los primeros de la A clasifican a las semifinales por el título mientras que los de la B y la C ascienden de categoría. A su vez, los últimos de cada grupo descienden, salvo los de la categoría C que entre los cuatro solo dos perderán la categoría después de un cruce entre ellos.