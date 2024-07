Así reaccionó Lionel Scaloni al gol de Lautaro Martínez ante Colombia en la final

El entrenador albiceleste lo hizo otra vez. Llevó al equipo argentino a conseguir un nuevo título y soñar con más gloria, a no tener techo. Y lo vivió como siempre, a mil revoluciones por hora, como cada partido que lo tiene al frente del elenco nacional.

Y la conquista de Lautaro Martínez ante Colombia no fue la excepción. Acompañó atentamente la jugada que se inició con el providencial quite de Leandro Paredes, siguió con el exquisito pase de Lo Celso y culminó con la definición excelsa de Lautaro Martínez. Pero no lo gritó. Sonrío. Se tapó la boca y se fundió en un abrazo con sus compañeros de fórmula. El desahogo era total, y vaya si merecido después de tanto sufrimiento.