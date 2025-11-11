Así serían hoy los cruces de octavos, a una fecha del final del Clausura 2025







A falta de una fecha para su finalización, así están hoy por hoy los playoffs del Torneo Clausura 2025. Conocé los cruces de todos los equipos.

Al Torneo Clausura de la Liga Profesional le queda solamente una fecha, se definen las dos zonas y así se empiezan a conocer los cruces de los octavos de final. Conocé cómo serían los cruces ahora.

Los ocho clasificados de la zona A hoy serían Boca, Unión, Central Córdoba (SE), Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos y Estudiantes, mientras que la última fecha llegan con chances Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán.

En tanto, en la zona B, ya se clasificaron Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo, mientras que los otros adentro en este momento son River, Talleres y San Martín (SJ), con el asterisco de los sanjuaninos.

Más atrás están Sarmiento, Gimnasia y Atlético Tucumán, ya sin chances se quedó Independiente.

Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025 Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde cambia es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.

Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del torneo pasado, ahora todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales. Así serían hoy los cruces de octavos de final del Clausura 2025 Llave 1 Boca (1° Zona A) vs. San Martín SJ (8° Zona B) o Sarmiento (9° B, si desciende San Martín)

Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A)

Riestra (2° B) vs. Argentinos (7° A)

Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B) Llave 2 Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Unión (2° A) vs. Talleres (7° B)

Lanús (3° B) vs. Racing (6° A)

