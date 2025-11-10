Argentinos Juniors venció a Belgrano en La Paternal y mandó a River a puestos de Copa Sudamericana







Lautaro Giaccone marcó el único gol del encuentro para el "Bicho", que se metió en zona de Libertadores. El “Pirata” quedó obligado a ganarle a Unión en la última jornada para seguir con chances de avanzar a los playoffs.

Lautaro Giaccone metió el gol que podría mandar a Argentinos Juniors a la Copa Libertadores.

Argentinos Juniors venció por 1-0 como local a Belgrano en el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y se metió en zona de clasificación a la Copa Libertadores. El único gol del partido lo anotó Lautaro Giaccone a los 31 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el "Bicho" quedó séptimo en la Zona A, con 21 unidades. Además, se ubicó tercero en la Tabla Anual con 54 unidades, lo que lo coloca en zona de clasificación a la ronda previa de la Copa Libertadores, desplazando a River a zona de Copa Sudamericana.

Por su parte, los dirigidos por Ricardo Zielinski deberá vencer a Unión de Santa Fe en la última fecha y esperar otros resultados para avanzar a los octavos de final del Torneo, ya que está en puesto 12 con 17 puntos.

Argentinos Juniors y un triunfazo para soñar con la Libertadores Embed El primer tiempo mostró una clara superioridad del conjunto local. El equipo que dirige Nicolás Diez controló la posesión, generó las principales situaciones de peligro y se fue al descanso con una ventaja merecida. En cambio, Belgrano tuvo dificultades para sostener la pelota y apenas inquietó con un remate lejano de Lucas Menossi.

La apertura del marcador llegó a los 31 minutos, cuando Tomás Molina desbordó y asistió a Giaccone, que definió con un zurdazo cruzado imposible para Thiago Cardozo.

Embed EL GOLAZO QUE METE AL BICHO EN POSICIONES DE CONMEBOL #LIBERTADORES POR TABLA ANUAL: gran remate de Giaccone para el 1-0 de Argentinos ante Belgrano en la fecha 15 de la Zona A del #TorneoClausura. pic.twitter.com/vMbBoPlN8D — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2025 Argentinos pudo ampliar la diferencia pocos minutos después, pero el arquero visitante respondió bien ante un nuevo intento de Molina. En el complemento, Zielinski realizó variantes para buscar mayor profundidad y su equipo mostró una mejor imagen. El “Pirata” tuvo varias ocasiones para empatar: un cabezazo de Leonardo Morales que dio en el travesaño, un remate de Lucas Zelarayán que fue despejado sobre la línea y un disparo de Nicolás Fernández que rozó el palo. A pesar de la mejora en el juego, Belgrano no consiguió quebrar la defensa rival y terminó pagando caro la falta de eficacia. Con este triunfo, Argentinos Juniors quedó en zona de clasificación al Torneo Clausura y cerca del repechaje de la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Belgrano deberá vencer a Unión de Santa Fe en la última fecha y esperar otros resultados para avanzar a los octavos de final de la Liga Profesional.