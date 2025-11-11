La victoria de este lunes de Gimnasia y Esgrima La Plata como local por 2-0 ante Vélez sumó un nuevo problema en River, que podría quedarse afuera de los Playoffs del Torneo Clausura si se dan una serie de resultados trágicos.
Qué resultados podrían dejar a River fuera de los playoffs del Torneo Clausura 2025
Si el "Millonario" pierde ante Vélez en la última fecha del Torneo Clausura, una serie de resultados podría dejarlo eliminado de la siguiente fase.
Si bien el conjunto "millonario" tiene un pie y medio en los octavos de final del campeonato local, de sumar una nueva derrota ante Vélez en la última jornada, sería la quinta en los últimos seis partidos, podrían quedar eliminados ante un catastrófico escenario.
No obstante, habrá abrochado su pase a la siguiente fase del certamen si logra una victoria. A su vez, si consigue un empate ante el "Fortín", también estaría en las rondas de eliminación directa ya que para que esto no suceda, Sarmiento debería vencer 10-0, el Lobo con mismo resultado, y San Martín de San Juan 7-0, además de salvarse del descenso.
Sin embargo, ante una derrota del elenco dirigido por Marcelo Gallardo en el José Amalfitani, una combinación de resultados podría profundizar aun más la crisis futbolística que atraviesa la institución de Núñez.
Para que esto suceda, deberían ocurrir al menos tres de los siguientes cuatro escenarios posibles:
- Gimnasia debería vencer a Platense
- Sarmiento tendría que sumar de a tres ante San Lorenzo
- Talleres ganarle a Instituto
- San Martín de San Juan triunfar frente Aldosivi y no descender
