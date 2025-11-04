A falta de dos fechas, así están los cruces de los playoffs del Torneo Clausura 2025







Los octavos de final del Torneo Clausura están por definirse y las dos zonas están al rojo vivo a falta de dos partidos por jugarse. Por el momento, habría un clásico.

A dos jornadas del cierre de la fase regular del Torneo Clausura, la pelea por ingresar a los playoffs está al rojo vivo.

Cuatro equipos ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia, mientras que en la otra zona todo está por definirse. La lucha por meterse entre los ocho mejores promete un final cargado de tensión, con siete clubes separados apenas por tres puntos.

Por el momento, Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús y Vélez son los clasificados confirmados por la Zona B, consolidando campañas muy sólidas. En el caso del “Canalla”, que marcha primero, la regularidad fue su gran aliada.

El “Malevo”, se transformó en la gran revelación del torneo; el “Granate” logró mantener su nivel pese a las bajas sufridas durante el Torneo Clausura y el “Fortín” consiguió una seguidilla de buenos resultados que los clasificó a los playoffs.

Más abajo, San Lorenzo, River, San Martín de San Juan y Talleres de Códoba se ubican en los puestos restantes, aunque el “Santo” se encuentra peleando el descenso en la tabla anual y en los promiedos, por lo que, en caso de descender o jugar un repechaje, no podría disputar los mata a mata.

En la Zona A, el panorama es mucho más ajustado, ya que Boca, Unión y Central Córdoba aparecen muy cerca de asegurar su boleto, pero detrás de ellos hay una pelea cerrada entre siete equipos en apenas tres puntos de diferencia. Racing, por ahora, está quedando afuera de los primeros ocho lugares, al ubicarse noveno, mientras que Independiente, que volvió al triunfo hace dos fechas, y ubicado decimotercero en la Zona B. Los cruces, hasta el momento, en los octavos de los Playoffs: Boca (Zona A) vs. Talleres (Zona B).

Unión (Zona A) vs. San Martín de San Juan (Zona B).

Central Córdoba (Zona A) vs. River (Zona B).

Barracas Central (Zona A) vs. San Lorenzo (Zona B).

Rosario Central (Zona B) vs. Tigre (Zona A).

Deportivo Riestra (Zona B) vs. Belgrano (Zona A).

Lanús (Zona B) vs. Banfield (Zona A).

Vélez (Zona B) vs. Estudiantes (Zona A).

