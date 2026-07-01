Miami se prepara para recibir a los argentinos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía para vivir la experiencia dentro y fuera del estadio.

Estas son las recomendaciones para los hinchas argentinos que van a Miami: Fan Festival y mucho más

Con la confirmación de que la Selección Argentina disputará su primer partido de 16avos frente a Cabo Verde de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el viernes 3 de julio en Miami, Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) comparte una guía con información y recomendaciones para que los viajeros argentinos puedan disfrutar al máximo su estadía en la ciudad, tengan o no entradas para el partido.

Miami será uno de los grandes puntos de encuentro del torneo, ofreciendo una experiencia que va más allá del fútbol: desde la emoción del estadio y el ambiente del FIFA Fan Festival hasta una amplia propuesta de cultura, gastronomía, entretenimiento y actividades para todos los perfiles de viajeros.

El encuentro se disputará en el Miami Stadium , en Miami Gardens , uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad, preparado para recibir a fanáticos de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estadio cuenta con capacidad para más de 65.000 espectadores y es sede habitual de grandes eventos deportivos y de entretenimiento, incluyendo partidos de la NFL, fútbol internacional, conciertos y eventos de relevancia mundial.

Para llegar al estadio, se recomienda planificar el traslado con anticipación y considerar las diferentes alternativas disponibles para los días de partido. Los visitantes podrán optar por transporte público, servicios especiales de traslado, aplicaciones de movilidad o vehículos particulares, teniendo en cuenta que se esperan altos niveles de demanda y posibles demoras en los accesos.

Se recomienda evitar llegar sobre la hora, revisar previamente la ubicación del ingreso asignado y considerar los tiempos de traslado desde las diferentes zonas de Miami.

Antes de asistir, los fanáticos deberán revisar las políticas de ingreso y los objetos permitidos dentro del estadio. La información actualizada sobre restricciones, elementos autorizados y condiciones de acceso estará disponible en la guía oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para quienes no tienen entrada: dónde vivir el Mundial en Miami

La experiencia mundialista también podrá disfrutarse sin necesidad de asistir al estadio. El FIFA Fan Festival Miami será uno de los principales puntos de encuentro para los fanáticos, con acceso para vivir los partidos, entretenimiento, actividades culturales y una celebración del fútbol junto a visitantes de todo el mundo.

Ubicado en un punto estratégico de la ciudad, el Fan Festival será una alternativa ideal para quienes quieran sentir el ambiente del Mundial, compartir la pasión por la Selección Argentina y disfrutar de una experiencia futbolística completa.

Qué hacer en Miami durante tu estadía

Además del partido y las actividades vinculadas al Mundial, Miami ofrece múltiples experiencias para complementar el viaje:

• Museo de la FIFA en la Freedom Tower: los fanáticos del deporte podrán visitar la exposición “Unidad – The World’s Game” del Museo de la FIFA de Miami, ubicada en la Freedom Tower del Miami Dade College. La experiencia inmersiva recorre la historia del fútbol a través de objetos históricos, exposiciones interactivas e historias de campeonatos que muestran la cultura global que une a millones de aficionados.

• Five Iron Golf Coral Gables: una propuesta de entretenimiento que combina golf, fútbol y tecnología con simuladores TrackMan de última generación, clases con instructores profesionales, eventos privados, ligas y una propuesta gastronómica en un ambiente informal. Una experiencia pensada tanto para quienes practican estos deportes como para quienes buscan una actividad diferente.

• Frost Science Museum: durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, los visitantes podrán sumar a su recorrido una experiencia vinculada al deporte a través de su muestra dedicada a explorar la ciencia detrás del rendimiento deportivo. La exhibición combina ciencia, tecnología e innovación para descubrir cómo el cuerpo humano, el entrenamiento y distintos factores influyen en el desempeño de los atletas, convirtiéndose en una propuesta ideal para fanáticos del deporte y familias que visitan Miami.

• Pérez Art Museum Miami (PAMM): ubicado frente a la bahía de Biscayne, este museo de arte moderno y contemporáneo presenta exposiciones de artistas internacionales y latinoamericanos, con una propuesta que conecta arte, arquitectura y comunidad.

• Vizcaya Museum and Gardens: una de las visitas imperdibles de Miami para conocer una propiedad histórica rodeada de jardines y arquitectura de inspiración europea, con vistas a la bahía y un entorno único para recorrer y disfrutar.

Recorrer lugares icónicos de Miami

• Wynwood Walls: uno de los barrios más reconocidos por su arte urbano. Los visitantes argentinos podrán recorrer sus murales y sacarse fotos con el mural dedicado a Lionel Messi.

• Little Havana: uno de los barrios más emblemáticos de Miami, donde los visitantes pueden disfrutar un recorrido gastronómico por la histórica Calle Ocho, conocer la cultura cubana a través de sus sabores, artistas locales, tradición de puros y el famoso Domino Park. La zona también cuenta con un mural de Lionel Messi, sumando otro punto de conexión con los fanáticos argentinos.

Miami Culinary Tours ofrece experiencias gastronómicas por distintos barrios de la ciudad, incluyendo Little Havana, South Beach y recorridos inspirados en la arquitectura Art Déco, combinando gastronomía, cultura e historias locales.

Para los fanáticos que viajen por el Mundial, la gastronomía será otra forma de conocer la esencia de Miami y complementar la experiencia futbolística con una de las propuestas más reconocidas del destino. La escena culinaria de la ciudad refleja su identidad multicultural, con propuestas que van desde sabores latinoamericanos y cocina cubana tradicional hasta experiencias internacionales, restaurantes frente al mar y espacios ideales para disfrutar después de un día de actividades. Explorá todas las opciones culinarias que la ciudad tiene para ofrecer durante tu estadía.

Miami, un destino preparado para recibir a los argentinos

Argentina continúa siendo uno de los mercados internacionales más importantes para Miami. El país se mantiene dentro del top 10 de mercados emisores hacia el destino, con más de 108.000 visitantes entre enero y junio de 2025, consolidando el vínculo entre ambos mercados.

Con una propuesta que combina deporte, entretenimiento, cultura, gastronomía y conectividad aérea, Miami se prepara para recibir a los viajeros argentinos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ofrecerles una experiencia integral antes, durante y después del partido.