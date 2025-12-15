Atento Racing: tras perder la final, Gustavo Costas se reunirá con Diego Milito para definir su futuro

Luego del subcampeonato en el Torneo Clausura, el entrenador y el presidente de Racing se reunen para definir si continuará o no en el cargo para 2026.

Tras perder la final, Gustavo Costas se reunirá con Diego Milito para definir si continúa en Racing

Luego del golpe duro que recibió al caer por penales en la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Racing empieza a diagramar el 2026, donde no disputará la Copa Libertadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, la principal urgencia es definir la continuidad de Gustavo Costas . El contrato del entrenador con la "Academia" termina este 31 de diciembre.

De esta manera, Costas se reunirá con Diego Milito en los próximos días para negociar una renovación por un año más.

Con el aval del Director Deportivo, Sebastián Saja , habían tomado la decisión de ofrecerle una extensión al director técnico luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo, como una muestra de apoyo.

Lamentablemente para Racing, no logró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por una mala temporada en el fútbol local y por no ganar la final del Torneo Clausura . De esta forma, volverá a jugar la Copa Sudamericana , que obtuvo en 2024.

Estos son los equipos argentinos clasificados a Libertadores y Sudamericana 2026

A través de la consagración de Estudiantes de La Plata, la definición del Torneo Clausura no solo dejó al campeón, sino que también confirmó a los 13 equipos argentinos que disputarán competencias internacionales en 2026. Estos equipos lucharán por un lugar en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dos de los torneos más prestigiosos del continente.

Clasificados a la Copa Libertadores:

Platense (Campeón Torneo Apertura)

Estudiantes (Campeón Torneo Clausura)

Independiente Rivadavia (Campeón Copa Argentina)

Lanús (Campeón Copa Sudamericana 2025)

Rosario Central (1° de la Tabla Anual)

Boca Juniors (2° de la Tabla Anual)

Argentinos Juniors (3° de la Tabla Anual, jugará el Repechaje)

Clasificados a la Copa Sudamericana:

River Plate (4° de la Tabla Anual)

Racing (5° de la Tabla Anual)

Deportivo Riestra (6° de la Tabla Anual)

San Lorenzo (7° de la Tabla Anual)

Tigre (9° de la Tabla Anual)

Barracas Central (10° de la Tabla Anual)

De este modo, la última jornada del Torneo Clausura no solo dejó un campeón, sino que también estableció el panorama de las competiciones internacionales, marcando el rumbo para los equipos que defenderán los colores de Argentina en 2026.