Atlético Tucumán se recuperó y mantiene la distancia en la punta

El único del encuentro, válido por la decimotercera fecha y jugado en San Miguel de Tucumán, lo anotó Renzo Tesuri, a los 8 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el conjunto tucumano volvió al triunfo tras haber perdido el invicto en la jornada anterior contra Arsenal, y sigue primero, ahora con una ventaja mayor pero también con un partido más.

Desde el comienzo, todo fue para Atlético Tucumán, que se hizo fuerte en su campo y arrinconó a Central Córdoba, pero no pudo plasmar ese dominio en la red.

En la primera parte, Augusto Lotti tuvo dos posibilidades claras pero no tuvo puntería y recién en el final de ese período Lampe salvó al local tras un remate cruzado de Renzo López.

A poco de iniciado el segundo período Atlético Tucumán llegó al gol tras un centro desde la izquierda, y un cabezazo de Tesuri dentro del área que fue inatajable para César Rigamonti.

Desde ese momento, el equipo local empezó a jugar con más soltura, manejó la pelota con critero y siguió atacando, pero Central Córdoba se defendió bien aunque tampoco lo inquietó demasiado.

Atlético Tucumán, con más impetu, estuvo cerca de aumentar con un centro desde la izquierda de Joaquín Pereyra, que se fue cerrando y cuando se metía en el ángulo Rigamonti sacó el balón al córner.

En los minutos finales Central Córdoba se jugó a acertar algún contragolpe, pero no tuvo peso ofensivo y a esa altura ya jugaba con un solo hombre de punta, Renzo López, aislado y neutralizado por la defensa local.

Atlético Tucumán, finalmente, se quedó corto, pudo ganar por una diferencia más amplia pero no pudo lograrlo, aunque festejó igual por ser líder y cada vez más firme.

El Gol

https://twitter.com/LigaAFA/status/1557913427644977152 Así abrió la cuenta el puntero: gol de Tesuri para el 1-0 de #AtléticoTucumán sobre #CentralCórdoba, por la #Fecha13 del #TorneoBinancepic.twitter.com/cDjuMMqlLL — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 12, 2022

Formaciones

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Nicolás Thaller, Manuel Capasso, Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni, Jonathan Bay; Alejandro Martínez, Jesús Soraire, Nicolás Linares, Francisco González Metilli; Renzo López y Claudio Riaño. DT: Abel Balbo.

Gol en el segundo tiempo: 8m Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Enzo Kalinski por Riaño (CC); 19m Lucas Besozzi por A.Martínez (CC); 29m Mateo Coronel por Lotti (AT) y Francisco Di Franco por Tesuri (AT); 32m Hernán López por González Metilli (CC); 42m Cristian Torres por Soraire (CC); 44m Marcelo Ortiz por Carrera (AT).

Arbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: José Fierro.