Balón de Oro 2025: hora, cómo ver en vivo y el escándalo por la filtración del supuesto ganador







Este lunes 22 de septiembre se entregará la 69° edición del galardón en el Théâtre du Châtelet, de París. Con un par de argentinos entre los candidatos, hay polémica por una filtración del supuesto ganador.

Llegó el día de la entrega del nuevo Balón de Oro. En una época del año muy poco común, se conocerá el ganador del premio que otorga la revista France Football hace casi 7 décadas, que distingue al mejor futbolista de la pasada temporada en el mundo. A horas del evento, surgió una gran polémica en las redes sociales por una filtración del supuesto ganador, que no sería el máximo candidato.

La cuenta regresiva para la entrega del Balón de Oro 2025 se vio marcada por la supuesta filtración de la votación que, según los datos revelados, coloca a Lamine Yamal, de apenas 18 años, como el flamante ganador. El joven talento del Barcelona superaría así al francés Ousmane Dembélé, del PSG, por apenas cinco puntos: 805 a 800.

La noticia generó controversia inmediata en el mundo del fútbol, no solo por la prematura divulgación, sino también por el debate sobre los criterios que se priorizan para otorgar el galardón más codiciado a nivel individual.

La temporada 2024/25 ha sido excepcional para Yamal, quien se destacó por su creatividad y desequilibrio en el Barcelona. Con 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones, su influencia fue decisiva para los títulos nacionales del club. Su juventud, estilo de juego explosivo y gran visibilidad mediática lo posicionan como favorito, incluso más allá de la pura estadística.

En contraste, Dembélé protagonizó una temporada histórica con el PSG, logrando un triplete que incluyó Ligue 1, Copa de Francia y la Champions League, y siendo el máximo anotador del club con 35 goles, incluidos 21 en la League 1. Además, fue elegido Jugador de la Temporada de la Champions League por UEFA, un reconocimiento que refleja su impacto en competiciones de élite.

La comparación entre ambos jugadores plantea un dilema: ¿vale más la influencia en un club tradicional español y la proyección mediática de un joven talento, o la efectividad y los récords en títulos y goles de un jugador consolidado en competiciones internacionales? La filtración ha desatado un debate que pone en cuestión los criterios del Balón de Oro y genera dudas sobre la transparencia del proceso de votación. A qué hora y por dónde ver la entrega del Balón de Oro 2025 en Argentina El evento se desarrollará a las 16.00. Será trasmitido por Disney +. Los nominados al Balón de Oro 2025 masculino Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

João Neves (París Saint Germain - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)

Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia) Los nominados al Trofeo Yashin masculino Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)

Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)

Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)

Lucas Chevalier (Lille - Francia)

Thibaut Courtois (Real Madrid - España)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)

Jan Oblak (Atlético Madrid - España)

David Raya (Arsenal - Inglaterra)

Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)

Yann Sommer (Inter Milan - Italia) Los nominados al mejor entrenador del año Antonio Conte (Napoli - Italia)

Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)

Hansi Flick (FC Barcelona - España)

Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)

Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)

Temas Balón de Oro