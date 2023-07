Banini y Correa pueden tener su despedida mundialista contra Suecia

Banini, la única futbolista argentina de la historia elegida en el once ideal de FIFA en los premios The Best, en la temporada 2020-2021, confió que jugaría su segundo y último Mundial. Con 33 años, la mendocina de las mejores gambetas del seleccionado seguirá al menos un año más en Atlético de Madrid, club con el que conquistó la Coipa de la Reina 2023, pero habrá cumplido una etapa con la Selección.