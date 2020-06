Ansu Fati se convertiría en la venta más cara de la historia del fútbol mundial

En la actualidad está valorado en 170 millones de euros, pero en octubre, cuando cumpla 18 años, pasará automáticamente a tener una cláusula de rescisión de 400 millones, una cantidad exorbitante, más teniendo en cuenta el nuevo orden del fútbol mundial como consecuencia del coronavirus.

Desde Manchester United se toman como una inversión a largo plazo la contratación del juvenil culé que puede salir rentable. De pagarlos, Ansu Fati pasaría a ser el traspaso más caro de la historia del fútbol, muy por encima de los 222 millones de euros que el PSG pagó precisamente al FC Barcelona por Neymar.

En el Barça se resisten por el momento a dejar salir a Ansu Fati, conscientes de que tienen uno de los jugadores con más futuro del fútbol. Pese a ello, saben que sería muy difícil no aceptar una oferta de 400 millones de euros si llegara. Una cantidad estratosférica con la que podrían no solo sanear las debilitadas cuentas económicas sino también realizar grandes contrataciones para el club. Pero de momento, la decisión en el Barcelona no es otra que la de esperar que pase el tiempo.