La ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales confirmó la noticia este lunes a través de una publicación en Instagram con el mensaje: “Las buenas noticias viajan rápido”.

Sorpresa en el mundo del tenis: Serena Williams anuncia su regreso a los 44 años.

La histórica tenista estadounidense Serena Williams sorprendió al mundo del deporte al anunciar su regreso a la actividad profesional a los 44 años, casi cuatro años después de su retiro.

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La ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales confirmó la noticia este lunes a través de una publicación en Instagram con el mensaje: “Las buenas noticias viajan rápido”, lo que rápidamente despertó la expectativa de fanáticos y especialistas.

De esta manera, Williams volverá a competir en el torneo de Queen's, donde disputará la categoría de dobles junto a la joven canadiense Victoria Mboko, de 19 años.

Considerada una de las mejores jugadoras de la historia, la estadounidense construyó una carrera repleta de éxitos. Además de sus 23 coronas de Grand Slam en singles, conquistó otros 14 títulos de dobles y dos de dobles mixtos.

Una leyenda con números históricos

El palmarés de Williams también incluye tres medallas de oro olímpicas, obtenidas en los Juegos de Sydney 2000 Olympic Games, Beijing 2008 Olympic Games y London 2012 Olympic Games. A ello se suman dos títulos de la Hopman Cup y una consagración en la Billie Jean King Cup.

Durante su trayectoria permaneció 319 semanas como número uno del ranking mundial, una marca que la ubica tercera en la historia detrás de Steffi Graf y Martina Navratilova.

Aunque inicialmente competirá únicamente en dobles, su regreso alimenta las especulaciones sobre una posible participación en The Championships, Wimbledon, certamen que conquistó en seis oportunidades: 2002, 2003, 2009, 2010, 2015 y 2017.

Williams había anunciado su retiro tras el US Open 2022, donde cayó en la tercera ronda frente a la australiana Ajla Tomljanovi. Su inesperado regreso marca uno de los acontecimientos más resonantes de la temporada tenística.