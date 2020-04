Escándalo en Barcelona: seis directivos renunciaron y uno denunció actos de corrupción

"Hemos llegado a este punto (de dimitir) al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post pandemia", afirmaron los directivos salientes, en una carta enviada a los socios del club.

"Lo que hemos querido hacer es marchar conjuntamente para dar un mensaje al socio", dijo este viernes a la radio Rac1 el ya exvicepresidente Emili Rousaud, uno de los que dio un paso al costado, considerado hasta ahora el delfín del presidente, Josep Maria Bartomeu, de cara a las elecciones previstas para el próximo año.

Los firmantes de la misiva, entre los que también se encuentra el tesorero Enric Tombas, muestran su decepción especialmente por el caso conocido como "Barçagate". "Debemos remarcar también nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales, conocido como 'Barçagate', del cual fuimos conocedores a través de la prensa", afirman.

El 'Barçagate' fue la utilización de la empresa argentina I3Ventures para supuestamente influir en las redes sociales por parte del Barça para presuntamente desprestigiar a oponentes de la junta y mejorar la imagen de esta.

"A la pregunta: Si hemos encargado desprestigiar a personas o instituciones a través de las redes sociales, la respuesta es no", había afirmado Bartomeu en febrero pasado cuando estalló el caso, explicando que esa empresa sólo hacía trabajos de monitoreo de internet para el Barça.

La radio Cadena Ser había informado entonces que el Barça habría pagado un millón de euros por esos servicios, que se habrían fraccionado en diversos pagos para no pasar controles financieros internos.

El presidente azulgrana anunció en aquel momento una auditoría interna para ver si había habido alguna irregularidad. "Si los auditores nos dicen que el coste de estos servicios es de 100.000 euros y hemos pagado un millón, es que alguien ha metido la mano en la caja. No tengo pruebas y no puedo decir quién", dijo este viernes Rousaud en una entrevista con la radio Rac1. "Este contrato se había dividido en trozos de 200.000 euros para no tener que pasar por la comisión de control", añadió.

"El FC Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción, y, por tanto, se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder", reaccionó este viernes el club azulgrana en un comunicado.

Los dimisionarios pidieron que "una vez se presente el resultado de la auditoría encargada a PWC, se depuren responsabilidades así como el eventual resarcimiento patrimonial que corresponda".

El club señaló que esta auditoría "todavía está en curso y, por tanto, sin ningún tipo de conclusiones, habiendo facilitado el Club toda la información y medios que PWC ha ido solicitando desde el inicio del proceso".

Los directivos dimisionarios también recomendaron "que tan pronto como las circunstancias lo permitan convocar unas nuevas elecciones que permitan, con toda la 'autoritas', gestionar el club de la mejor manera posible ante los importantes retos del futuro más inmediato".

Sin embargo, Rousaud mostró este viernes su convencimiento de que Bartomeu agotará su mandato, que finaliza el próximo año."Creo que Bartomeu está por la labor de seguir hasta el final del mandato, como ha manifestado reiteradamente. Creo que seguirá hasta el final, no tengo ninguna duda", aseguró Rousaud.

El Barcelona, por su parte, afirmó este viernes que las dimisiones se enmarcan en la "remodelación de la Junta impulsada por el presidente Bartomeu esta semana, y que será completada en los próximos días".