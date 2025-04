Barros Schelotto desmintió el trueque con Boca por Valentín Gómez: "Todo es falso, no hablé con nadie"

El "Mellizo" no esquivó la pregunta, pero fue contundente. "Yo no hablé con ningún dirigente, ni director deportivo, ni jugador. Nada. Tenemos tres partidos de liga y cuatro de Copa Libertadores por delante. Después del último, el 31 de mayo, me sentaré a hablar con los dirigentes. Antes de eso, no voy a pedir ni hablar con nadie", sostuvo con firmeza.