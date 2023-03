Batalla campal en un partido de fútbol infantil: un padre le pegó a dos menores

Jugadores (menores), hinchas y dirigentes fueron los verdaderos protagonistas de un caos generalizado que no terminó en tragedia de milagro en el club Malvinas Argentinas de Villa Luzuriaga.

“Qué vergüenza la gente del berna pegándole a 2 chicos, uno 2009 y otro 2013. No se puede más así, ahí lo tienen a su queridísimo y poderoso berna”, relató el joven que grabó el momento del conflicto.

En diálogo con Nosotros a la Mañana (Canal 13), Cristian, uno de los papás que cuenta con uno de sus hijos jugando en Bernardino Rivadavia, declaró: “En la zona del buffet había un papá con un nene y el chico que supuestamente fue agredido por un padre se peleó con otro nene en realidad. Pero entró a la cancha y dijo que le había pegado un mayor”.

Y agregó: “Acusó primero al delegado, después a un técnico, después al otro y también a otro adulto de nuestro equipo. Acusó a cuatro personas diferentes y es totalmente mentira”, agregó el hombre, quien remarcó que él, a pesar de estar en el club, no participó de la pelea: “Agarré a mis hijos, me puse a un costado y nos retiramos. Está muy mal lo que pasó, eso no se discute”.