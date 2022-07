Battaglia aclaró sus dichos y pidió perdón a los jugadores

"No expuse a mis jugadores y estoy orgulloso, lo dije anoche. Quedo como un mal educado si no respondo y como un periodista me preguntó (en la rueda de prensa) sobre este tema de los refuerzos, yo lo respondí", dijo el DT esta tarde antes de ingresar a la práctica en el predio de Ezeiza.

Battaglia habló con las señales de cable TyC Sports y Espn, en un diálogo que asemejó a lo sucedido meses atrás, cuando estaba muy cuestionado tras un empate en la Bombonera contra Godoy Cruz en la Copa de la Liga Profesional: se anticipó y buscó él dialogar con la prensa.

En ese contexto, sus declaraciones salen al cruce a un malestar que los jugadores plantearán hoy en el vestuario a través de sus referentes, dijeron a Télam allegados al plantel "xeneize".

Así las cosas, Battaglia está ahora en un momento delicado porque Boca perdió su principal objetivo del año, la Copa Libertadores, y se mantiene lejos en la lucha de la Liga Profesional, aunque hoy aseguró tener "fuerzas para continuar en el cargo".

"Darío Benedetto nos pidió patear el quinto penal, lo teníamos como tercero pero creímos que estaba bien. Nos dijo que estaba para patear, vivió muchas situaciones y lo vimos bien", reiteró el entrenador.

El DT todavía no habló con los integrantes del Consejo de Fútbol, ni con los dirigentes pero lo hará "pronto" porque el club "merece seguir compitiendo", remarcó.

"Se está instalando cómo el plantel tomó mis declaraciones y no es así. Yo dije que me sentí representado por ellos y por lo que hizo el equipo. Lamentablemente nos quedamos afuera porque no la pudimos meter y el fútbol es así", analizó.

"Todos los entrenadores pedimos refuerzos y pedimos en lugares que creemos que se puede potenciar al plantel actual. Es lógico. Si el periodismo la quiere dar vuelta y apuntar para otro lado ya es algo que no me incumbe. Es normal pedir refuerzos en los comienzos de la temporada", explicó el exjugador que más títulos ganó con la camiseta de Boca.

Además, recordó que en su época de futbolista le sucedió en varias ocasiones que se hable de refuerzos y "nunca" se molestó, pero aclaró que si a alguno de sus jugadores le sucedió lo hablará en "privado".

Boca sufrió las bajas de Cristian Pavón y Eduardo Salvio, que emigraron en condición de libres a Atlético Mineiro de Brasil y Tigres de México, y no consiguió nombres de peso en un mercado de pases complicado por la situación económica del país y el calendario acotado por el Mundial de Qatar.

"Nosotros sabemos los pedidos que hicimos, ya quedó atrás. Simplemente pedí hablar ahora con la prensa porque se instalaron cosas", cerró el DT en el breve contacto de este mediodía.

Boca tiene nueve puntos en el campeonato local, a cinco de los punteros Gimnasia y Newell's Old Boys, y el sábado visitará a San Lorenzo -un rival siempre complicado en la historia boquense- en el Nuevo Gasómetro para dejar atrás el mal trago copero.