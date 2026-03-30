Becas deportivas: el Poder Ejecutivo creó nuevas categorías y actualizó el sistema + Seguir en









La medida fue oficializada por el Ministerio del Interior y apunta al alto rendimiento. Se incorporan programas vinculados a los Juegos Evita y al ciclo olímpico.

El nuevo esquema también contempla la prórroga de los montos vigentes para becas de entrenadores, profesionales de ciencias aplicadas al deporte y personal técnico hasta marzo de 2027. SDP

El Gobierno nacional avanzó con cambios en el régimen de becas deportivas al modificar el sistema vigente para atletas, entrenadores y equipos técnicos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Interior, dependiente del Ministerio del Interior, publicada en el Boletín Oficial.

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La normativa introduce modificaciones en el reglamento para la asignación, tramitación y otorgamiento de becas de alto rendimiento, que comenzarán a regir desde el 1° de abril. Además, actualiza las categorías y montos del esquema vigente hasta marzo de 2027.

Entre los principales cambios, se incorporan dos nuevas categorías de becas: “Excelencia Sudamericana” y “Juegos Deportivos Nacionales Evita”. La primera está destinada a deportistas que aún no lograron medallas en competencias internacionales de mayor nivel, mientras que la segunda apunta a quienes se destacaron en los Juegos Evita.

Según lo establecido, la inclusión de los Juegos Evita busca consolidarlos como una plataforma de detección y desarrollo de talentos deportivos, integrándolos al sistema de alto rendimiento.

La medida se enmarca en la reorganización de competencias dispuesta por el Poder Ejecutivo, que trasladó al Ministerio del Interior las funciones vinculadas al deporte, incluyendo la administración de becas y subsidios para la actividad.

En ese sentido, la Subsecretaría de Deportes impulsó la actualización del régimen con el objetivo de acompañar el nuevo ciclo olímpico y fortalecer la preparación de atletas y entrenadores frente al incremento de la exigencia en competencias internacionales. El nuevo esquema también contempla la prórroga de los montos vigentes para becas de entrenadores, profesionales de ciencias aplicadas al deporte y personal técnico hasta marzo de 2027. La resolución aclara que los cambios no implican un aumento del gasto presupuestario, sino una reorganización del sistema y de sus categorías.