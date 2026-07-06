Por qué estuvo preso Emam Ashour, el jugador de Egipto que todavía paga millones en multas pero es el goleador en el Mundial 2026

Mañana el goleador egipcio se enfrentará con Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final.

Emam Ashour estuvo preso tras agredir a un guardia de seguridad en un centro comercial.

Este martes, Argentina se enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia .

Entre las principales figuras del conjunto africano aparece Emam Ashour , mediocampista de Al Ahly . El volante llegó al torneo en un gran nivel, convirtió goles decisivos frente a Bélgica y Australia , y se consolidó como el principal socio de Mohamed Salah .

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por un episodio judicial que terminó con una condena a prisión y por millonarias multas disciplinarias que recibió en su club.

Emam Ashour Metwally Abdelghany nació el 20 de febrero de 1998 en Dacalia, Egipto , y desde muy chico estuvo vinculado al fútbol.

Creció en una familia apasionada por este deporte y dio sus primeros pasos siguiendo el camino de sus hermanos mayores, con quienes comenzó a entrenarse en las divisiones juveniles de Ghazl El Mahalla .

En distintas entrevistas reconoció que incluso llegó a pensar en abandonar porque no tenía demasiadas oportunidades y le costaba ganarse un lugar entre los titulares.

Su debut como profesional se produjo en 2015 con la camiseta de Ghazl El Mahalla y, tras sus primeras temporadas, fue cedido a préstamo a Haras El Hodood.

El gran salto de su carrera llegó en 2019, cuando fue transferido a Zamalek, uno de los clubes más importantes del país africano.

Durante su paso por la institución conquistó dos Premier League de Egipto (2020/21 y 2021/22), dos Copas de Egipto (2018/19 y 2020/21), la Supercopa de Egipto 2019/20 y la Supercopa de la CAF 2020.

Sus buenas actuaciones despertaron el interés del fútbol europeo y en 2023 fue fichado por el FC Midtjylland, de Dinamarca. Aunque su estadía fue breve, disputó partidos por la Superliga danesa y la UEFA Europa League, donde incluso logró convertir un gol.

Sin embargo, una vez obtuvo un permiso médico para viajar a Egipto y decidió no regresar, alegando problemas de adaptación al clima, el idioma y cambios en el cuerpo técnico. La situación derivó en un quiebre con el club, se declaró en rebeldía y terminó forzando su salida.

En julio de 2023 llegó al Al Ahly, el clásico rival de Zamalek, en un traspaso que generó una enorme repercusión entre los hinchas. Desde su llegada conquistó la Liga de Campeones de África (CAF Champions League) 2023/24, dos títulos consecutivos de la Premier League de Egipto (2023/24 y 2024/25), la Copa de Egipto 2022/23 y dos Supercopas de Egipto (2023/24 y 2024/25).

Además, fue el máximo goleador de la liga egipcia en la temporada 2024/25 con 13 tantos.

Su crecimiento en los clubes también le abrió las puertas de la selección de Egipto. Formó parte del equipo Sub 23 y fue uno de los futbolistas que integró el plantel que conquistó la Copa Africana de Naciones Sub 23 de 2019, un título que además le permitió al país presentarse a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Luego, comenzó a ser convocado por el combinado mayor en 2021 y, con el paso del tiempo, se ganó un lugar estable dentro del plantel. El entrenador Hossam Hassan terminó dándole plena confianza y lo convirtió en uno de los nombres fijos del mediocampo.

Marcó el empate frente a Bélgica durante la fase de grupos y volvió a convertir ante Australia en el partido que terminó clasificando a Egipto a los octavos de final. Según los registros de FIFA, en 321 minutos jugados, tiene un 89% de efectividad en pases dados.

Por qué estuvo preso Emam Ashour

Su carrera estuvo marcada por distintos episodios de indisciplina fuera de las canchas. El más grave ocurrió en junio de 2024, cuando protagonizó un incidente en un centro comercial de El Cairo que terminó con una causa judicial.

Según trascendió en ese momento, todo comenzó luego de que el futbolista recibiera un llamado de su esposa, quien le aseguró que estaba siendo acosada por un grupo de jóvenes dentro del lugar y que el personal del recinto no intervenía para controlar la situación.

El jugador se dirigió hasta el establecimiento y, al llegar, mantuvo una fuerte discusión con uno de los guardias de seguridad. La discusión pasó de lo verbal a lo físico y terminó con una denuncia en su contra por agresión. El caso fue elevado a un tribunal de delitos menores.

Durante el proceso, el mediocampista reconoció su responsabilidad en lo ocurrido: "Reaccioné porque mi esposa me llamó para decirme que estaba siendo acosada y que nadie intervenía". Aunque inicialmente fue absuelto, la fiscalía apeló el fallo y la Justicia lo condenó a seis meses de prisión efectiva.

Cuando la situación quedó resuelta, pudo retomar su actividad profesional con normalidad. Al Ahly decidió respaldarlo deportivamente y el cuerpo técnico volvió a incluirlo en el plantel.

Las multas millonarias que todavía paga el "Faraón"

Los problemas disciplinarios de Emam Ashour continuaron en el Al Ahly, donde recibió importantes sanciones económicas por distintas conductas que el club consideró incompatibles con el reglamento interno.

La primera de ellas llegó tras un fuerte enfrentamiento con el capitán del equipo, Mohamed El Shenawy, durante un entrenamiento. La discusión escaló delante del resto del plantel y las autoridades del club decidieron aplicar una multa de un millón de libras egipcias.

Pocos meses después, fue castigado con una infracción de 1.5 millones de libras egipcias, luego de negarse a viajar con el equipo para disputar un compromiso correspondiente a la Liga de Campeones de África.

Su presente deportivo contrasta con aquellas polémicas. En la actualidad es uno de los referentes del conjunto egipcio, tiene una cotización cercana a los 3,5 millones de euros y llega al cruce frente a la Selección argentina como uno de los goleadores del Mundial 2026.