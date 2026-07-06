La "maldición del gato" y un nuevo fracaso de Brasil en el Mundial 2026: la teoría que sacude a la Canarinha + Agregar ámbito en









La eliminación de la Verdeamarela en octavos reactivó en redes sociales la teoría del felino “Hexa” y otras supersticiones que rodean su presente deportivo.

SporTV

La Selección de Brasil volvió a quedar en el centro de la polémica tras su eliminación ante Noruega por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, un resultado que no solo significó otra caída temprana en la Copa del Mundo, sino también el regreso de viejas teorías que circulan entre los hinchas. Entre ellas, la más comentada fue la llamada “maldición del gato”, que volvió a viralizarse en redes sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El partido disputado en Nueva York tuvo a Noruega como dominador y a Brasil esperando en campo propio. La Verdeamarela desperdició una oportunidad clave en el primer tiempo cuando el arquero Örjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães, tras revisión del VAR. En el complemento, Erling Haaland marcó un doblete decisivo, primero de cabeza y luego con un remate desde afuera del área. En el cierre, Neymar descontó de penal, pero no alcanzó para evitar la eliminación.

El recuerdo del gato “Hexa” que volvió a viralizarse Tras la derrota, las redes sociales recuperaron la figura de “Hexa”, el gato que en el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en símbolo de una polémica interna en la delegación brasileña. El episodio ocurrió en una conferencia de prensa, cuando el animal fue retirado de forma brusca por un integrante de la CBF, un gesto que generó controversia internacional.

X: @GoalBR Aquel hecho derivó en críticas y hasta en una denuncia por presunto maltrato animal, además de la posterior decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de adoptar al felino. Sin embargo, la medida no evitó que el episodio quedara asociado a la eliminación de Brasil en aquel Mundial, lo que alimentó con el tiempo la narrativa de una supuesta “maldición”.

Una racha que se extiende en el tiempo Más allá de las supersticiones, el presente deportivo de la Verdeamarela refleja una tendencia preocupante. Desde su último gran título en la Copa América 2019, Brasil logró volver a levantar un trofeo importante y encadena eliminaciones en Mundiales y torneos continentales.

La caída ante Noruega se suma a las derrotas frente a Bélgica en 2018, Croacia en 2022 y ahora en 2026, ampliando un ciclo de frustraciones que mantiene en deuda al pentacampeón del mundo.