El técnico de Atlético Mineiro reveló cuál será el plan para contrarrestar a Boca en la final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El "Barba” anticipó lo que será la final en Barranquilla y, sin pelos en la lengua, advirtió cómo jugará su equipo la final del torneo internacional.

Eduardo Domínguez, técnico del Atlético Mineiro, comentó el planteamiento de su equipo contra Boca en la final de la Copa Sudamericana.

Eduardo Domínguez, entrenador argentino de Atlético Mineiro, dio una primera referencia de cómo planteará la final de la Copa Sudamericana ante Boca, que se disputará este sábado a las 19:30 (hora de Argentina) en Barranquilla, Colombia.

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Según explicó el extécnico de Estudiantes de La Plata en una entrevista difundida esta tarde por la Conmebol, buscará que el encuentro no sea cómodo para ninguno de los dos equipos: para el conjunto brasileño, por adaptarse a una nueva forma de jugar, y para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, por la dificultad de contrarrestar ese nuevo sistema táctico.

Eduardo Domínguez, en busca de un nuevo título con el Atlético Mineiro. En primera instancia, detalló cómo llegan sus dirigidos y adelantó parte de este planteamiento: “Llegamos muy bien. Estamos enfocados en hacer un partido como el que ellos están acostumbrados a hacer, disputando todas las pelotas”, aseguró Domínguez.

Esta decisión responde al análisis que realizó su cuerpo técnico sobre los últimos partidos del Xeneize. En él detectaron que, más allá del buen funcionamiento logrado tras el arribo del “Vasco”, la mayor fortaleza de Boca radica en los momentos de adversidad, como ocurrió con el gol agónico de Enner Valencia ante Defensa y Justicia para quedarse con la tabla anual, o con el potente derechazo de Leandro Paredes frente a Vasco da Gama para sellar el pase a la final de la Sudamericana.

Eduardo Domínguez y la necesidad de poder contrarrestar al Boca de Paredes desde la fricción. Consultado sobre las expectativas para el duelo decisivo, el “Barba” fue contundente: “Esperamos ganar, simplemente eso. Sabemos que el rival es difícil, es uno de los más grandes de Argentina y del continente, pero tengo confianza en mi equipo y en mis jugadores”, expresó el DT del Galo.

El momento de tensión que vivió Atlético Mineiro antes de viajar a Colombia Si bien las cuestiones tácticas acaparan las miradas, la realidad es que Atlético Mineiro atraviesa un presente futbolístico complejo, más allá de haber alcanzado la última instancia de la definición continental. Sin ir más lejos, lleva ocho partidos sin ganar –desde el 17 de octubre–, acumulando dos empates y cinco derrotas consecutivas en ese lapso. Ante este panorama, un grupo de hinchas se acercó a la salida de un entrenamiento para exigirles a los jugadores que no vuelvan a perder una final, luego de no poder levantar un trofeo de peso en los últimos años. El hincha del Atlético Mineiro amenazando al arquero del equipo. “Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Van a enfrentar a Leandro Paredes, que hizo un gol en la semifinal y lo celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido; si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a esperar acá, así que vayan y jueguen como hombres”, le reclamó un integrante de Galoucura, la barra del club brasileño, al arquero Everson, según registraron las cámaras en el lugar. El reclamo se explica por la racha adversa del club, que perdió cuatro finales en apenas dos años: la Copa Libertadores ante Botafogo, la Copa de Brasil frente a Flamengo, la Sudamericana contra Lanús y el Campeonato Mineiro ante Cruzeiro.