Susto en Boca: Chipi Barijho se descompensó y fue trasladado de urgencia

El ídolo xeneize y DT de la Séptima de Boca sufrió un dolor en el pecho y fue trasladado a una clínica.

Antonio Barijho, histórico jugador de Boca y actualmente entrenador en las divisiones inferiores del club, se descompensó este miércoles

Antonio “ Chipi ” Barijho , ídolo de Boca Juniors y actual entrenador de la séptima del club, se descompensó este miércoles en el predio de Ezeiza, mientras esperaba por el inicio de un encuentro de Reserva entre el Xeneize y Newell’s.

El exdelantero sintió un fuerte dolor en el pecho, y luego, se descompensó. Rápidamente, la ambulancia presente en el predio actuó y lo trasladó a una clínica cercana. Si bien Barijho no perdió la conciencia, la situación generó gran preocupación en el cuerpo técnico y en los jugadores.

Por protocolo, Boca y Newell’s aguardaron el regreso de la unidad de traslado para comenzar el partido.

Más allá del susto por la salud del Chipi, campeón de la Copa Intercontinental con Boca en el 2000, la jornada también estaba marcada por un regreso esperado: Lucas Blondel volvía a ser titular tras más de seis meses de inactividad, luego de haber sufrido la rotura de ligamentos cruzados.

Miguel Ángel Russo, nuevamente hospitalizado

Miguel Ángel Russo se ausentó en la práctica de fútbol de Boca este miércoles. El DT acudió a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos para un chequeo de rutina, luego del cuadro de deshidratación que padeció el último lunes y que lo mantuvo internado por 24 horas.

Lo que se supo es que Russo permanecerá la noche internado en observación, algo que ya estaba establecido por sus médicos de antemano.

El entrenador de Boca, de 69 años, a principios de mes había estado internado en el sanatorio Fleni de Belgrano durante cinco días por una infección urinaria. Luego, fue dado de alta y llegó a dirigir los partidos ante Rosario Central y Central Córdoba.