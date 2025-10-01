A falta de 6 fechas para el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura, de a poco comienza a visualizar al cuadro de los octavos de final. La principal novedad es que, de no haber cambios, habría Superclásico.
Así están los playoffs del Torneo Clausura tras 10 fechas: ¿Boca y River se pueden cruzar?
A la espera de la definición de los Playoffs del Torneo Clausura, la expectativa se central en que hoy por hoy habría un Superclásico en octavos de final.
Cabe recordar que los 8 mejores equipos de cada zona avanzarán a la etapa de eliminación directa con la siguiente configuración: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Las primeras tres ruedas se jugarán en el estadio del club mejor ubicado, mientras que la final será en cancha neutral.
Hoy por hoy, Unión de Santa Fe y Barracas Central lideran la Zona A, mientras que Deportivo Ristra hace lo propio en la Zona B. Sin duda, una situación contra todo pronóstico.
Por el momento, en caso de concretarse el duelo entre Boca y River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el cruce se jugaría en el Estadio Más Monumental, ya que el "Millonario" hoy se ubica en una mejor posición con respecto a su clásico rival.
Así están los posibles cruces de octavos de final:
- Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
- Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors
- River vs Boca
- Lanús vs. Tigre
