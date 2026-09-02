Falleció Carlos Salinas, exdelantero campeón del mundo con Boca que estuvo preso y quedó en bancarrota + Agregar ámbito en









El recordado exfutbolista murió esta jornada a los 70 años. Tuvo una carrera meteórica y curiosa como pocas. Luego, sus excesos fuera de la cancha lo condenaron.

Falleció Carlos Salinas, exdelantero campeón del mundo con Boca que estuvo preso y quedó en bancarrota

El fútbol tucumano está de luto este miércoles por la noticia del fallecimiento de Carlos Salinas. El histórico exdelantero vistió las camisetas de Boca, donde se consagró campeón de la Copa Intercontinental en 1978, y de River.

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Recordado por su velocidad, su gambeta y su gol, la muerte de Salinas fue informada por las redes de Boca Juniors.

A pesar de destacarse en el plano deportivo, Salinas tenía excesos que lo perjudicaban fuera de las canchas. El 5 de mayo de 1987, la división Toxicomanía de la Policía Federal allanó su domicilio y le secuestró 80 gramos de cocaína. También detuvieron a un joven de apellido Cataldi, quien confesó ser drogadicto y que le compraba la mercadería a Salinas. El exfutbolista negó ser traficante y sostuvo que la droga era para consumo propio.

Así relató él mismo cómo fue estar en la cárcel: "En Devoto me trataron bien. Trabajaba en la cocina, repartía la comida por los pabellones y desde que llegué, todas las tardes armábamos picados. Aunque igualmente la pasé feo, porque la cárcel siempre es un infierno. Salvo mi familia, del ambiente del fútbol solo me fueron a visitar Bochini y Pastoriza".

Su retiro de la actividad profesional fue temprano, a los 31 años, luego de vestir las camisetas de River, Chacarita, Boca, Argentinos Juniors, Independiente, Independiente Medellín, Deportivo Pereira, Alumni de Villa María, Racing de Córdoba y Deportivo Junín.

Luego, no tomó buenas decisiones y quedó en bancarrota. "No invertí bien porque podría haber comprado un campo u otra propiedad. En mis tiempos, con jugar cinco partidos, podía comprarme un departamento de 12.000 dólares. Pero todo lo que logré con sacrificio, lo perdí", contó. "Vendí dos departamentos y los demás los dejé a mis hijas. Y cuando me hundí no me quedó nada", reconoció en una entrevista.