La emotiva despedida que le hizo Boca al Changuito Zeballos + Agregar ámbito en









El extremo acordó su salida al Monza de Italia y el conjunto de la Ribera publicó un video de despedida, sin cerrar la posibilidad de una vuelta en el futuro.

Exequiel Zeballos se despidió de Boca y se converirá en nuevo jugador del Monza.

Exequiel Zeballos fue oficializado este martes como nuevo jugador del Monza, por una operación que ronda los u$s5 millones por el 60% del pase, y Boca subió esta tarde un video del jugador despidiéndose de sus compañeros bajo el título: “Changuito: Boca y La Bombonera siempre serán tu casa”.

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La pieza audiovisual comienza con el “Changuito” entrando al predio de entrenamiento y saludando a los guardias del lugar. Posteriormente, entró al vestuario para hablar con sus excompañeros y despedirlos. Entre ellos, el más emotivo fue con Leandro Paredes, con quien se fundió en un extenso abrazo.

Changuito: Boca y La Bombonera siempre serán tu casa pic.twitter.com/ObPj5basoI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 1, 2026 Luego de irse de Casa Amarilla, Zeballos emprendió viaje hacia el aeropuerto para comenzar su nueva etapa como jugador del Monza, equipo que ascendió a la Serie A para esta temporada.

Después de rumorearse su posible salida al Napoli, en el principio del mercado de pases, o al Parma, finalmente se decidió por ir al Biancorossi. Lo curioso de este pase es que su nuevo club mantiene una gran sociedad con el conjunto napolitano, por lo que un gran rendimiento lo podría depositar en donde Diego Armando Maradona se convirtió en ídolo.

La oficialización de Zeballos al Monza. Esta negociación se hizo a contrarreloj producto del cierre del mercado de pases en Europa y produjo que los montos apuren al Xeneize a la hora de venderlo, debido a que el jugador se había negado a renovar y la dirigencia no tenía pensado utilizarlo si es que no firmaba, motivo el cual iba a dejar al club sin dinero si es que se iba libre.

A raíz de esto, los u$s5 millones que ingresarán por la venta también tiene que ver con que se quedaron con el 40% de un movimiento a futuro. El dato negativo es que su cláusula de salida era de u$s15 millones, fácilmente ejecutable por los equipos europeos, pero finalmente lo vendieron por un tercio de ese valor. Zeballos y su historia con Boca El “Changuito” debutó con la azul y oro a los 18 años en noviembre de 2020 contra Newell 's, comenzando a ilusionar a la mayoría de los hinchas. dos años más tarde, consiguió su primer título con Boca, pero también su primera lesión: la patada de Milton Leyendeker de Agropecuario le provocó una fractura en el tobillo derecho y pudo volver a jugar a los 6 meses. Exequiel Zeballos y una carrera marcada por las lesiones. Luego, en noviembre de 2023 sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha y recién en 2025 pudo explotar con el Xeneize. Finalmente, en 140 partidos convirtió 16 goles y repartió 16 asistencias. Además, consiguió 4 títulos.