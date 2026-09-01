Adam Bareiro fue operado con éxito y Boca lo perderá hasta 2027 + Agregar ámbito en









El centrodelantero paraguayo pasó por quirófano por sus problemas en la espalda y el tiempo de recuperación le impedirá regresar a las canchas durante este año.

Adam Bareiro se operó de su lesión en la espalda con éxito, aunque Boca lo perderá durante todo el año.

Adam Bareiro se operó este martes de su lesión en la hernia de la zona lumbar y estará, por lo menos, hasta el año que viene sin poder sumar minutos con la camiseta de Boca. Luego de tratar varias veces de solucionar sus dolores de espalda con métodos de bloqueo o reposo, los médicos dictaminaron que lo mejor era someterlo a una cirugía y cortar el problema de manera permanente.

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A través de un comunicado, el Xeneize aseguró que la operación salió con éxito, aunque no confirmó los plazos oficiales que tienen para su regreso: “El jugador Bareiro Adam fue intervenido quirúrgicamente con éxito de una hernia discal lumbar. Te acompañamos y te esperamos pronto de vuelta, Adam”, puso la cuenta oficial del club.

Adam Bareiro se lesionó en mayo y se confirmó que Boca no podrá utilizarlo hasta 2027. La última vez que disputó un partido fue el 9 de mayo en la eliminación del Torneo Apertura contra Huracán, en La Bombonera. A los 24 minutos del primer tiempo tuvo que ser reemplazado porque al intentar una chilena dentro del área cayó mal e inmediatamente salió del terreno de juego para ser atendido.

Posteriormente, Bareiro se sometió a un bloqueo por su discopatía lumbar y todo indicaba que estaba cada vez más cerca del regreso. Finalmente, el delantero probó con cargas de mayor intensidad en los entrenamientos y no las pudo terminar con las expectativas que el cuerpo médico tenía en mente, por lo que resolvieron que la operación iba a terminar con el problema.

El futuro de Boca sin Bareiro Con esta baja confirmada, sumada a la fractura de peroné de Tomás Aranda, el Xeneize decidió que no ficharán a ningún jugador más en zona ofensiva, debido a que hace algunas semanas cerraron la contratación del ecuatoriano Enner Valencia.

Desde que se lesionó el paraguayo de 30 años, el delantero de referencia de Boca es Miguel Merentiel. A raíz de no tener un “9” natural de alto nivel, debido al bajo rendimiento de Valencia y Milton Gimenez, el capitán ya hizo cinco goles jugando como referencia. Valencia, el jugador a recuperar por Boca. Aún así, Rodolfo Arruabarrena lo utiliza como un falso delantero por momentos para que Santiago Ascacíbar cobre fuerza en el ataque arrancando desde la mitad de la cancha y termine definiendo en el último tercio. Desde que se lesionó Bareiro, el “rusito” convirtió cinco tantos. Mientras tanto, el próximo objetivo del “Vasco” es recuperar el nivel goleador de Valencia y el siguiente partido será ante Vélez por Copa Argentina, este miércoles a las 21.15 horas. Si bien las formaciones no salieron a la luz, el ecuatoriano se perfila como suplente aunque es uno de los cambios recurrentes para el segundo tiempo desde que llegó a la institución y mantiene la ilusión de muchos hinchas xeneixes.