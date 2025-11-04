Por qué el Superclásico será tan importante para Boca y River: qué se juegan el domingo







De cara al partido que se disputará este domingo, conocé todo lo que habrá en juego y los motivos por los cuales el Superclásico será determinante para ambos equipos.

El Superclásico de este domingo, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, será determinante para los dos equipos más grandes del país. Boca, dirigido por Claudio Ubeda, y River, bajo el mando de Marcelo Gallardo, se enfrentan en un duelo que marcará la realidad de ambos equipos en el año y marcará el rumbo para 2026, con el ojo puesto en la clasificación en la Copa Libertadores.

La Bombonera, colmada, será el escenario de un partido que promete tensión, presión y mucho en juego. Ganar el clásico significará más que sumar tres puntos: será determinante para cerrar el año con impulso y darle una alegría a sus hinchas.

El choque encuentra a los dos con caminos irregulares. Boca viene en levantada tras sufrir la racha de partidos sin triunfos más larga de su historia. Mientras que River atraviesa el peor momento del ciclo Gallardo y alcanzó un récord inédito de derrotas en el estadio Monumental.

En la Tabla Anual, el "Xeneize" suma 56 puntos en 30 partidos y está segundo, dentro de la zona de clasificación a Copa Libertadores 2026, aunque todavía sin margen para relajarse. Tercero en dicha tabla está el "Millonario", con 52 puntos. Por lo tanto, será un duelo directo clave.

A falta de dos partidos, si Boca le gana a River asegurará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Además, sería el último clavo en el cajón para el ciclo de Gallardo en el eterno rival.

En tanto, para el "Millonario" ganar será clave para revivir el ánimo de un equipo que viene en caída libre, además de seguir en la pelea por el pase a la Copa. En definitiva, el clásico del domingo no será uno más: definirá buena parte del destino futbolístico y emocional de los dos gigantes. En la Bombonera, Boca y River jugarán por los puntos, por el prestigio, por este año y por el que viene.