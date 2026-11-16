Quiénes son las estrellas que están invitadas al partido de despedida de Carlos Tévez en la Bombonera + Agregar ámbito en









A poco más de un mes para el retiro oficial del “Apache” de las canchas, el jugador dejó entrever quiénes son algunas de las figuras que van a estar presentes en la cancha de Boca en un día más que especial para él.

Los jugadores estrella que estarán en la despedida de Carlos Tévez en la Bombonera.

Carlos Tévez hará su partido de despedida el próximo domingo 20 de diciembre en la Bombonera y ya oficializó a algunas de las figuras que van a estar presentes. Entre ellos, excompañeros de la Selección argentina, de sus equipos y muy probablemente aparezcan familiares importantes dentro del marco emocional.

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Paredes, el último confirmado para la despedida Aún con varias figuras por terminar de oficializar, el mediocampista y capitán de Boca fue el último confirmado en asistir a la Bombonera para despedir a Tévez. Una de las curiosidades más grandes es que a raíz del posteo de confirmación se hizo viral en las redes sociales una imagen de Paredes junto al “Apache” saliendo al terreno de juego.

Paredes y Tévez, de ídolo a amigo. Luego de ese momento pudieron compartir tiempo juntos fuera de la cancha y se los vio intercambiando camisetas firmadas. Además, nunca tuvieron la oportunidad de compartir vestuario, aunque lo harán por primera vez el 20 de diciembre.

Sergio “Kun” Agüero, el primero en aceptar la invitación Tras varios años compartiendo concentraciones de las juveniles de la Selección argentina, y también en la mayor, el Kun y Tévez se reencontrarán en la cancha. Ellos también compartieron vestuario en la épica consagración del Manchester City en la Premier League de la temporada 2011/12, con tanto del exIndependiente ante el Queen Park Rangers sobre la hora.

Agüero y Tévez en el Manchester City. Martín Palermo, de despedirse en la Bombonera a darle la bendición a un excompañero Compañeros en Boca durante el segundo semestre de 2004, Palermo y Tévez compartieron cancha muy poco tiempo en sus carreras, pero fueron claves para la historia del Xeneize. En ese mismo año salieron campeones de la Copa Sudamericana ante Bolívar, con goles de los dos delanteros que quedaron para siempre en la historia de Boca. Por otro lado, cabe recordar que el "Titán" también tuvo su despedida en el Estadio Alberto J. Armando, en 2011.

Palermo y Tévez, juntos en Boca. Gianluigi Buffon, una de las figuras internacionales que dirá presente El exarquero de la Juventus y del París Saint Germain sorprendió a una gran cantidad de gente cuando anunció que viajará a la Argentina tan solo para la despedida de Tévez. El “Apache” y “Gigi” supieron compartir plantel de la Vecchia Signora entre 2013 y 2015, y siguieron manteniendo el vínculo a través de los años. Además, juntos ganaron dos Serie A, una Coppa Italia y una Supercoppa Italia, mientras que fueron subcampeones de la Champions League 2014/15, tras perder ante el Barcelona de Lionel Messi. Buffon y Tévez en la Juventus. Los jugadores que están cerca de confirmar su presencia en la despedida de Tévez Al tener en cuenta que todavía quedan más de 30 días para el partido de despedida, la cuenta oficial de Instagram del encuentro histórico (@adiosapacheoficial) está desvelando a las figuras con el paso de los días, aunque aseguran que dos figuras están muy cerca de cerrar su participación en ella. Según se dio a conocer, Rio Ferdinand, ex capitán y defensor del Manchester United, ya le tiró algunos guiños a la organización y es muy viable la oportunidad de que aparezca robando pelotas en la Bombonera. Tévez y Messi juntos en la Selección argentina. Valentí Enrich - Sport Por otra parte, uno que no puede faltar es Messi, quien tiene vínculo con Tévez. Aún así, en caso de que le vaya bien con el Inter Miami, jugaría la final de la MLS el 18 de diciembre. En caso de tener intenciones de asistir, tendrá que recuperarse rápido y analizar si podrá estar en el adiós de la carrera futbolística del “Apache”.