Un futbolista de Boca chocó a un motociclista en Paraná, escapó y dio positivo de alcoholemia

Nahuel Genez, de 23 años, embistió desde atrás a una moto y regresó al lugar del accidente después de que un testigo lo persiguiera.

Nahuel Genez llegó a las inferiores de Boca Juniors en 2014 y debutó en Primera División en 2021.

Nahuel Alejandro Genez, futbolista de Boca Juniors que se encuentra a préstamo en Patronato de Paraná, protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana del sábado en Entre Ríos . El defensor chocó desde atrás a un motociclista, se retiró del lugar sin asistirlo y, tras regresar por la intervención de un testigo, dio positivo en el control de alcoholemia.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:15 en la intersección de Panamá y Bertozzi , en la ciudad de Paraná. Genez conducía un Peugeot 208 negro y viajaba acompañado por un joven de 22 años cuando impactó contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc, manejada por un hombre mayor de 50 años.

A raíz del choque, el motociclista salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto . Según la información policial, el futbolista continuó su marcha por calle Panamá y luego dobló por Mendoza, sin detenerse para asistir al herido.

La situación cambió cuando otro motociclista que había presenciado el episodio decidió seguir al Peugeot 208. La persecución permitió identificar al conductor y logró que Genez regresara al lugar del accidente minutos después .

Una vez allí, personal de Tránsito de Paraná le realizó el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo: el jugador registró 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre , de acuerdo con los datos difundidos sobre el procedimiento.

Tras el control, los agentes labraron las actas de infracción y dispusieron la retención de la licencia de conducir y del automóvil. La información disponible no precisó si se adoptaron otras medidas judiciales contra el futbolista.

El control de alcoholemia realizado al futbolista arrojó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, el motociclista fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica. El hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos. Sin embargo, después de los estudios correspondientes, los profesionales constataron que las lesiones eran leves y le otorgaron el alta.

El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, brindó detalles sobre el estado de salud de la víctima. El episodio generó repercusión en Paraná por la secuencia del choque, la retirada del conductor y el resultado del test realizado tras su regreso.

La carrera de Nahuel Genez en Boca y sus préstamos

Genez tiene 23 años y se formó en las divisiones inferiores de Boca Juniors, club al que llegó en 2014. Durante sus primeros años en las juveniles se desempeñó como delantero, aunque posteriormente retrasó su posición hasta consolidarse como lateral izquierdo.

En 2021 se consagró campeón con la Reserva xeneize, donde alternó el puesto con Valentín Barco. Ese mismo recorrido formativo le permitió dar el salto a Primera División: debutó frente a Banfield, cuando ingresó en los últimos diez minutos del encuentro en reemplazo del propio Barco.

Un año después firmó su primer contrato profesional. Sin embargo, tuvo pocas oportunidades en el plantel principal de Boca y acumuló apenas tres partidos en la máxima categoría antes de comenzar una serie de préstamos.

Su carrera continuó en Tigre y Temperley, hasta llegar a Patronato de Paraná. En el equipo entrerriano disputó 15 encuentros y, sin actividad oficial durante el resto del año, deberá regresar a Boca en diciembre, cuando finalice su vínculo a préstamo.