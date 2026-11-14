Boca goleó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina ante Platense + Agregar ámbito en









Santiago Ascacíbar abrió el marcador antes del descanso y Sebastián Villa y Leandro Lozano liquidaron el partido en el segundo tiempo.

Boca derrotó a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina.

Boca le ganó 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se enfrentará a Platense en la definición, prevista para el miércoles 2 de diciembre.

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Banfield tuvo la primera chance clara a los cinco minutos, cuando Tomás Adoryan sacó una tijera que iba al ángulo y Álvaro Montero desvió al córner. Después de ese aviso, Boca empezó a manejar más la pelota y encontró sus mejores llegadas con Alan Velasco, que primero exigió a Diego Rodríguez con un remate bajo y luego probó desde afuera con un tiro que pasó cerca del palo derecho.

Montero volvió a taparle un remate a Adoryan a los 30 minutos y, a los 38, mandó la pelota al córner tras un contraataque del Taladro. Cuando el primer tiempo se encaminaba al empate, Leandro Paredes encontró a Santiago Ascacíbar, que apareció en el área y cabeceó para marcar el 1-0 en el primer minuto de descuento.

Villa y Lozano sellaron la goleada en el segundo tiempo A los 62 minutos, Sebastián Villa estiró la ventaja con un golazo: apareció por derecha, enganchó hacia adentro y sacó un zapatazo para poner el 2-0.

Once minutos después, el colombiano volvió a ser decisivo. Mandó un centro al segundo palo y Leandro Lozano llegó para empujar la pelota y marcar el 3-0 definitivo.

Las formaciones de Boca y Banfield Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez, Federico Medina; Alexander Machado y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.