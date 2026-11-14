Boca y Platense, finalistas de la Copa Argentina: cuándo juegan y cuánto cobrará el campeón + Agregar ámbito en









El equipo de Martín Palermo irá por su primera consagración en el certamen. Además del premio en pesos, el ganador tendrá un cupo para la Libertadores 2027.

Boca goleó a Banfield en Mendoza y buscará su quinto título en la Copa Argentina.

Boca Juniors y Platense jugarán la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre, con horario y estadio todavía por confirmar. El Xeneize consiguió el último boleto al golear 3-0 a Banfield en el Malvinas Argentinas de Mendoza, con tantos de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. El Calamar ya había asegurado su lugar tras eliminar a Atlético Tucumán.

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La definición tendrá un condimento especial para Martín Palermo, que dirigirá a Platense ante el club en el que se convirtió en ídolo. El equipo de Vicente López disputará su primera final en el torneo, mientras que Boca, máximo ganador con cuatro títulos, buscará ampliar su ventaja sobre River, que suma tres.

La sede sigue abierta. Rosario es una de las opciones que se manejan, mientras que Mendoza y Santiago del Estero también aparecen entre las alternativas.

Platense, dirigido por Martín Palermo, jugará por primera vez la final del certamen. Copa Argentina Cuánto cobrará el campeón de la Copa Argentina El ganador recibirá $200 millones adicionales por quedarse con el título, de acuerdo con el esquema de premios que la AFA fijó en el boletín 6850. Boca y Platense ya se aseguraron $106 millones cada uno por superar las semifinales, a los que se suman los ingresos de las etapas anteriores.

El reparto por participación y por ronda quedó establecido de la siguiente manera:

Participación: $12 millones para los clubes de la Liga Profesional y $9 millones para los del Ascenso

$12 millones para los clubes de la Liga Profesional y $9 millones para los del Ascenso Clasificación a 16avos de final: $18 millones

$18 millones Clasificación a octavos de final: $39 millones

$39 millones Clasificación a cuartos de final: $53 millones

$53 millones Clasificación a semifinales: $66 millones

$66 millones Clasificación a la final: $106 millones

$106 millones Campeón: $200 millones Qué pasa con el cupo a la Libertadores 2027 El campeón también obtendrá un lugar en la Recopa de Campeones, en la que participarán Rosario Central y Estudiantes, y un boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Si gana Platense, se quedará con el cupo de la Copa Argentina. Boca ya está clasificado por la tabla anual, por lo que, si levanta el trofeo, su plaza por esa vía pasará al siguiente equipo mejor ubicado. Hay otro escenario: si Boca también gana la Copa Sudamericana, Platense accederá a la Libertadores como subcampeón de la Copa Argentina.