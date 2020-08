La polémica y repudiable frase de Ameal sobre el acusado Villa: "Si es culpable, hay que curarlo"

"El técnico decide si juega o no. Creo que alrededor de Villa se creó una situación con el tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si realmente era culpable o no era culpable. Supongamos que lo es, si es culpable hay que curarlo, esta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para resolver esto. No nos tenemos que adelantar, tiene que decidirlo la Justicia. Él está trabajando con el plantel", fue la polémica opinión del presidente de Boca sobre un caso de violencia de género.

Ameal agregó: "Nosotros estamos esperando lo que determine la justicia. Obviamente, en un momento donde no hubo fútbol, hubo mucho centimetraje, mucho audio, de todo. Siempre dijimos que vamos a escuchar a la Justicia. Les digo con total honestidad, creo que a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida".