La queja de Battaglia: "El VAR viene perjudicando a Boca"

Luego, el entrenador dio su particular visión de los hechos del partido pasado, donde aseguró que también perjudicaron a Boca: "Ya contra Vélez nos perjudicaron también porque hubo un penal de Lautaro Gianetti a Sebastián Villa que no nos dieron. Y la mano que reclamaron de Alan Varela no fue infracción de penal porque la pelota ya había salido", recordó sobre ese cotejo.

En tanto, Battaglia no hizo mención alguna al increíble penal que le dieron ante Arsenal, en el primer partido donde Boca tuvo VAR, por un ínfimo agarrón a la camiseta de Marcos Rojo, que ni el propio defensor protestó.

En cuanto al encuentro de anoche explicó que Boca tuvo "unos primeros 25 minutos buenos. Pero después nos caímos, aunque en la segunda etapa mejoramos".

"Esta vez jugamos contra un equipo con características parecidas a las del martes (en referencia a Always Ready, por Libertadores), y en algún momento nos paramos 4-3-3 en el segundo tiempo, pero en el primero no, porque Exequiel Zeballos bajaba bastante", apreció con su particular punto de vista.

"Pero además sumamos más lesionados. Esperemos que lo de Gastón Ávila no sea nada, porque tiene una molestia en un aductor, y Ángel Romero salió en el entretiempo porque se le cargó un isquiotibial", refirió.

Boca enfrentará el miércoles como local ante Godoy Cruz y para ese partido "el que esté mejor, jugará. Porque trataremos de repetir con la mayoría de los que estuvieron hoy".

Y si Eduardo Salvio está bien anímicamente después de la charla de este lunes con Battaglia, podría estar en la lista de concentrados.