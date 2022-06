Respiran en Boca: archivaron la causa del "Toto" Salvio

"No están dadas las condiciones necesarias para formular una hipótesis acusatoria que nos permita avanzar hacia una etapa ulteriores del proceso, y en consecuencia, dispondré el archivo del caso", resolvió el fiscal José Ernesto Sylvié.

La resolución de cuatro páginas subrayó que el 10 de mayo pasado Aravena presentó un escrito ante la fiscalía en el cual informó: "Haciendo uso de mi libre intención y teniendo en cuenta el interés superior de proteger a mi familia en su totalidad, he decidido no instar la acción penal en estos actuados".

El fiscal recordó que en delito de lesiones leves no hay causa si la víctima no insta a la acción, pero mediando violencia de género debe prestarse especial atención a otras condicionantes que pudieran influir en la voluntad de la víctima, no lo que no ocurrió en este caso.

"No advierto que en el caso se presenten, al menos de modo ostensible, alguno de los condicionamientos allí establecidos. (.) Por otra parte, tampoco fue posible que la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo (OFAVyT) establezca contacto con Aravena a fin de ahondar en este punto", destacó la resolución.

El fiscal reivindicó la política de Estado contra la violencia de género, no obstante lo cual destacó que "resulta imperativo promover la acción penal únicamente en casos que lo justifiquen y compatibilizar este deber con el necesario respeto que debe guardarse a la autonomía de las víctimas, evitando exponerlas a situaciones de revictimización".

De tal manera, la eventual acusación contra Salvio fue archivada, sin consecuencias penales para el futbolista.