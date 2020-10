Boca sumaría a un viejo conocido como refuerzo de lujo para la Copa Libertadores

Lo único que lo aferraba al equipo angelino era que Guillermo Barros Schelotto insistía por su continuidad. Sin embargo, el entrenador fue despedido y ahora el ex Talleres tiene el camino libre para volver antes de fin de año.

Esta incorporación sería recibida con los brazos abiertos por el cuerpo técnico de Russo, ya que es un jugador que por características es una alternativa a Salvio y Villa.

Por cuestiones administrativas de la Conmebol, el extremo no podría ser incluído para los octavos de final de la Libertadores, pero sí podrá serlo para los cuartos ya que se pueden hacer hasta tres cambios en la lista de buena fe.

"Yo estoy tranquilo, dejando todo en este club. Lo mío todavía no se arregló nada, no sé nada... Se va a arreglar al final de la temporada", explicó días atrás el propio Pavón. "Espero tranqui a ver qué pasa, jugando los partidos concentrado, porque si me pongo a pensar me desvío. Prefiero no darle bola y que lo arregle mi representante. Que pase lo que tenga que pasar", aseguró en el '10' del Galaxy.