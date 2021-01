Tras idas y vueltas, Boca tomó una decisión sobre qué hacer con Pavón

En principio, si bien no hubo ninguna explicación oficial al respecto, allegados a la entidad le contaron a Télam que "se resolvió no incluirlo, luego de que el jugador no se presentara en la tarde del viernes a una reunión" que debía mantener con el entrenador Miguel Angel Russo.

Esa incomparecencia fue tomada como una "suerte de señal" de que el delantero, recientemente llegado desde Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense, "no tiene pensado seguir" en Boca, aun cuando su entorno dejó entrever que recién iría a practicar "una vez que tenga los resultados" de un testeo PCR al que se sometió para diagnosticar un eventual contagio de coronavirus.