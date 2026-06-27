Bomba en San Lorenzo: Iker Muniain es el nuevo director técnico

El club y el exfutbolista español llegaron a un sorpresivo acuerdo a pesar de los nombres que se barajaban. El vasco se hará cargo del primer equipo en lo que será su segunda etapa en el club.

Iker Muniain volverá a San Lorenzo , aunque esta vez desde el banco de suplentes . La dirigencia azulgrana alcanzó un acuerdo con el exfutbolista español para que se convierta en el nuevo director técnico del equipo, en reemplazo de Gustavo Álvarez .

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El vasco viajará durante la próxima semana a la Argentina para asumir formalmente el cargo y comenzar su segunda etapa en el club, esta vez como entrenador del primer equipo.

Muniain se retiró del fútbol profesional a mediados de 2025 vistiendo la camiseta de San Lorenzo y rápidamente inició su carrera como entrenador en el CD Derio, equipo de la quinta división de España .

En su primera experiencia estuvo muy cerca de conseguir el ascenso , un rendimiento que despertó el interés del Salamanca, club de la cuarta categoría del fútbol español.

Hace apenas unos días había aceptado dirigir al conjunto de Castilla y León. Sin embargo, incluyó una cláusula que le permitía rescindir el contrato sin costo si recibía una propuesta concreta de San Lorenzo. Esa condición facilitó las negociaciones y permitió cerrar rápidamente su llegada al club de Boedo.

El acuerdo con San Lorenzo

Si bien todavía resta definir la duración del contrato, las partes ya alcanzaron un entendimiento tanto en el aspecto económico como en el proyecto deportivo.

Los dirigentes le expusieron desde el primer contacto la compleja realidad institucional y económica que atraviesa el club, además de las dificultades que podrían surgir en el próximo mercado de pases. A pesar de ese panorama, Muniain aceptó el desafío.

Uno de los principales motivos que llevaron al español a aceptar la propuesta fue el profundo conocimiento que tiene del plantel. Durante su etapa como futbolista compartió vestuario con varios de los actuales referentes, mantiene una buena relación con ellos y, según trascendió, los principales líderes del grupo dieron el visto bueno cuando fueron consultados por la dirigencia.

Esa cercanía fue considerada un punto clave para afrontar un contexto deportivo e institucional complejo, con un San Lorenzo que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana en primera ronda.

Antes de cerrar la contratación de Muniain, San Lorenzo había iniciado gestiones por otros entrenadores. El principal apuntado fue Ramón Díaz, quien rechazó la propuesta. Luego quedaron como alternativas Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito.

Finalmente, la dirigencia se inclinó por el exmediocampista español, convencida de que reúne el perfil adecuado para liderar una nueva etapa deportiva del Ciclón.