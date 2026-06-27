Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina, Colombia, Portugal, Inglaterra y Croacia cierran fase de grupos + Agregar ámbito en









Los partidos de este sábado definirán los grupos J, K y L, por lo que se conocerán quienes pasarán a dieciseisavos de final del certamen mundialista.

Colombia, Portugal e Inglaterra definen si van a terminar en el primer lugar de sus respectivos grupos.

El Mundial 2026 está en la última ronda de partidos de la fase de grupos, por lo que es un momento determinante para varios equipos. Es el turno de los grupos J, K y L, por lo que saldrán a la cancha las selecciones de fútbol de Argentina, Colombia, Portugal, Inglaterra, Croacia, entre otras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El día para los mundialistas comenzará a las 00 horas de Argentina, con la definición del grupo G. Se enfrentarán en simultáneo Egipto ante Irán y Nueva Zelanda ante Bélgica.

Durante la tarde, llegará el turno de Panamá vs Inglaterra y Croacia vs Ghana. Este último duelo definirá si los croatas pasan a la siguiente ronda, debido a que si pierden estarán muy cerca de quedar afuera, teniendo que depender de otros resultados por su mal arranque ante Inglaterra.

Por otro lado, los ingleses tendrán que ganarle a los panameños para sentenciar el primer lugar del grupo y colocarse como una de las favoritas a llevarse el título, después de lo que fue su decepcionante empate sin goles ante Ghana en la fecha anterior, aunque con la autoridad de haberle ganado 4 a 2 a Croacia.

Luego, será el turno del grupo K que contará con uno de los partidos estelares del día a las 20:30 horas de Argentina: Colombia vs Portugal y RD Congo vs Uzbekistán.

Los colombianos tendrán que definir si se quedan con el primer puesto al enfrentarse ante una de las favoritas a llevarse el título, tal como lo dijo su entrenador Néstor Lorenzo en la previa del encuentro: "Trataremos de mantener nuestro estilo, ellos son fuertes, se sienten cómodos en bloque medio, con posesión, rupturas de atrás hacia adelante, jugadores de élite del fútbol mundial y lo hace candidato", sentenció el técnico argentino sobre los portugueses. Al mismo tiempo, República Democrática del Congo buscará la victoria ante Uzbekistán para meterse como uno de los mejores terceros con 4 puntos, después de perder ante Colombia y empatar contra Portugal. Finalmente, el día lo cerrará el grupo J a las 23 horas de Argentina: la Selección argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, mientras que Algeria y Austria se encargarán de definir el segundo puesto, con la curiosidad de que ambas ya están clasificadas a dieciseisavos pase lo que pase. Partidos del sábado 27 de junio: horario y TV GRUPO G 00.00: Egipto vs Irán | TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DSports

00.00: Nueva Zelanda vs Bélgica |Paramount+, DSports GRUPO L 18.00: Panamá vs Inglaterra | Tv Pública, TyC Sports, DSports, Paramount+ y DGO

18.00: Croacia vs Ghana | DSports, Paramount+ y DGO GRUPO K 20.30: Colombia vs Porugal | Disney+, DSports, Paramount+ y DGO

20.30: RD Congo vs Uzbekistán | TyC Sports, DSports, Paramount+ y DGO GRUPO J 23.00: Argentina vs Jordania | DSports, DGO, TyC Sports, Telefé, TV Pública, Disney+

23.00: Algeria vs Austria | DSports, Paramount+ y DGO