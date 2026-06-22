San Lorenzo se quedó sin técnico: Gustavo Álvarez sorprendió y presentó la renuncia + Agregar ámbito en









Tras la asunción de Marcelo Culotta como flamante presidente, Gustavo Álvarez renunció al cargo de entrenador el día que el plantel de San Lorenzo comienza la pretemporada para el segundo semestre del año.

San Lorenzo se quedó sin técnico: Gustavo Álvarez sorprendió y presentó la renuncia

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo, en una decisión que marca un nuevo golpe deportivo para el club de Boedo y obliga a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un nuevo técnico.

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De esta manera, Walter Perazzo será el entrenador interino del plantel profesional tras la salida de Álvarez, hasta que la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta defina al reemplazante para afrontar la próxima etapa de la temporada.

Álvarez había arribado a la dirección técnica del club a finales de marzo proveniente de la Universidad de Chile para reemplazar a Damián Ayude, quien había sido despedido. El ciclo del entrenador de 53 años en San Lorenzo apenas duró 13 partidos, con 3 victorias, 7 empates y 3 derrotas (12 goles a favor y 10 en contra).

La decisión se produjo pocas semanas después de que el técnico había sido respaldado por la nueva estructura del fútbol profesional del club, encabezada por Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric.

Sin embargo, el escenario cambió y el ciclo de Álvarez llegó a su fin debido a diferencias con la cúpula dirigencial por temas futbolísticos. Este panorama revive el complicado contexto institucional y deportivo que vive San Lorenzo, que atraviesa una etapa de reorganización tras las elecciones del pasado 30 de mayo.