Boca de fiesta: celebró con una imagen de cómo será la nueva "Bombonera"

Luego de ocho décadas de ser un ícono de la ciudad de Buenos Aires, punto de reunión no solo del club más popular del país sino visita obligada de cuanto turista pasa por la Capital Federal, "La Bombonera" está sumergida en la polémica por su remodelación y ampliación del aforo, que hoy es de 54.000 espectadores.

El actual presidente Jorge Amor Ameal impulsó desde su campaña el proyecto "Boca 360", que implica comprar las dos cuadras linderas a la calle Del Valle Iberlucea y así poder construir, en la zona de los palcos, tres tribunas más, como en el resto del estadio, para llevar la capacidad a 78.000 personas, aumentándola en más de un 30 por ciento.

"Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera 360, el sueño de todos los xeneizes", escribió en el posteo de su cuenta oficial.

En la imagen, una proyección virtual, "La Bombonera" luce muy similar al "Camp Nou" de Barcelona: cerrada, semicubierta y envuelta en una inmensa estructura con los colores del club.

Boca Jrs. Oficial (desde ) on Twitter Un pasado glorioso. Un presente radiante. Y un futuro mucho mejor: Bombonera360, el sueño de todos los xeneizes. pic.twitter.com/ww5uWn27C1 — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) May 25, 2020

La obra completa le demandaría a Boca una inversión de alrededor de 20 millones de dólares, aunque la dirigencia busca la manera de financiarla.

Mientras el proyecto avanza en manos del directivo y arquitecto Carlos Navarro, se siguen realizando obras de mantenimiento y puesta en valor en el actual estadio.

Actualmente la propuesta boquense de ampliar el estadio, uno de los "caballitos de batalla" de Ameal para alcanzar la presidencia -además de la presencia de Juan Román Riquelme en la Comisión Directiva- choca con las pretensiones de los vecinos de la calle Del Valle Iberlucea.

"No tienen diálogo con el vecino y nunca les importó. Una vez le dije a Ameal `Es mentira que el club integra al barrio, será que el barrio integra al club'. En la historia, primero estuvieron las casas y luego el club. Esta gente no va a hacer nada y nosotros estamos cansados de que estén siempre insinuándonos, o culpándonos, de que porque nosotros no vendemos no se hacen las reformas. Nosotros siempre estuvimos dispuestos a vender, pero el precio lo ponemos nosotros", afirmó Rubén Lopresti, quien representa a varios propietarios de la calle Iberlucea.

Lopresti puntualizó a NA que las últimas dos comisiones directivas de Boca nunca les hicieron una oferta que satisfaga las necesidades de los vecinos, "quienes no solo tendrán que mudarse, sino que muchos llevamos toda nuestra vida viviendo ahí".