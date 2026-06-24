Brasil goleó, se clasificó primero y Neymar volvió a jugar después de más de un mes

Con un doblete de Vinícius Júnior y un gol de Matheus Cunha, la Canarinha superó a Escocia por la tercera fecha del Grupo C y jugará los dieciseisavos de final el lunes 29 de junio.

Su último partido había sido el 17 de mayo con el Santos, encuentro en el que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha.

Brasil goleó 3-0 a Escocia por la tercera fecha del Grupo C en el Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Neymar entró en el segundo tiempo y la Canarinha se clasificó primera de su zona para la siguiente ronda. En caso de que Brasil y Argentina avancen en el torneo, podrían cruzarse en semifinales.

De menor a mayor fue Brasil en este torneo. Comenzó con un empate 1-1 frente a Marruecos y sin Neymar. Le ganó a Haití por 3-0 en la segunda fecha, pero perdió a Raphinha por una lesión en la región posterior del muslo derecho. Y en el último partido de la primera fase selló con la victoria su clasificación a dieciseisavos.

El primer gol llegó a los seis minutos del primer tiempo . La defensa escocesa intento salir jugando desde el área, pero el brasileño Rayan salió a presionar y le quedó la pelota a Vinícius Júnior que pasó al arquero y definió con el arco libre.

A los 21 minutos , Vinícius había robado la pelota y anotado el segundo tanto pero el árbitro mexicano César Ramos lo anuló mediante el VAR tras haber considerado infracción un leve contacto del delantero brasileño a Jack Hendry.

Cuando el primer parcial estaba por terminar, Vinícius logró su doblete. Le ganó de cabeza al lateral derecho Nathan Patterson luego de un centro al borde del área y marcó su quinto gol en Mundiales.

Matheus Cunha fue el encargado se sentenciar el partido a los 60 minutos. Bruno Guimaraes hizo una gran jugada entrando al área, luego de un pase filtrado de Casemiro, y habilitó al centrodelantero que definió el tercero de Brasil.

15 minutos más tarde, la alegría para la Canarinha era total, no solo por la goleada: Neymar entró por Cunha después de más de un mes sin jugar y que incluso había sido una duda en la lista de convocados para esta competencia. Además, es su regreso a su selección nacional después de casi tres años. Su último partido había sido el 17 de octubre de 2023 en las Eliminatorias para esta Copa del Mundo ante Uruguay, cuando tuvo que salir por una grave lesión en la rodilla.

matheus cunha El festejo de Matheus Cunha junto a Bruno Guimaraes en el tercer gol de Brasil. @Conmebol

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Con este resultado y con la victoria por 4-2 de Marruecos ante Haití, Brasil quedó puntera del grupo y Escocia tercera. Los sudamericanos se enfrentarán al segundo del Grupo F, que se definirá este jueves, el lunes 29 de junio a las 19 en el Estadio de Houston. Por el momento el rival sería Japón. Además, los dirigidos por Carlo Ancelotti podrían cruzarse con Argentina en una posible semifinal.