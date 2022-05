Brian Castaño calentó la previa y advirtió a Charlo: "Vamos a ver si me dura 12 rounds"

Brian Castaño, campeón superwelter OMB, y Charlo, titular AMB, CMB y FIB de la categoría, disputarán la corona unificada de las 154 libras (69,853 kilos) el próximo sábado en el Dignity Health Sports Park de Carson, una ciudad del condado de Los Ángeles.

La pelea será revancha de la que sostuvieron el 17 de julio de 2021, en el AT&T Center de San Antonio, Texas, que finalizó con un controversial fallo de empate que pareció favorecer al pugilista estadounidense, que reside en Richmond, otra ciudad texana.

El pugilista bonaerense, de 32 años e invicto en el campo rentado, se molestó por "la falta de respeto hacia el deportista" luego de las acusaciones de Charlo tras la lesión que obligó a reprogramar la pelea, originalmente prevista en marzo.

"Una lesión puede pasar en un campamento. Para él, todos sus oponentes toman drogas o necesitan tiempo para ganarle. Se cree Iron Man. No sé por qué se pone nervioso. Que grite arriba del ring el 14 de mayo", afirmó, para luego enfatizar que "estoy ansioso. Son las peleas que tanto me gustan".

Brian Castaño, nacido y residente en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, se mostró sereno como contracara de Charlo, que lució nervioso y provocativo: "No hay que perder la humildad. Pero le aseguro que se encontrará con un adversario difícil. Dejaré todo en cada round, porque se trata de otro escalón para seguir subiendo en mi carrera", aseguró.

"Aprendí a no ir a la casa de él, que es lo que realmente condicionó la primera pelea. Esta sigue siendo su casa, sigo siendo visitante, pero estoy más tranquilo de pelear en un lugar más neutral", añadió, enfatizando que "lo que pasó el año pasado me motiva. Me sentí ganador y esta vez no la quiero dejar en manos de los jueces".

La tradicional ceremonia del pesaje se realizará mañana a las 17 (hora argentina) y están confirmadas las autoridades, aprobadas por la Comisión Atlética del estado de California.

El californiano Jerry Cantu será el árbitro y los jueces serán Glenn Feldman (de Connecticut), David Sutherland (de Oklahoma), y Zachary Young (de California).

El estadounidense Levi Martínez será supervisor por la FIB y resta que los otros tres organismos designen los suyos.

El único oficial de ring que tiene antecedentes en peleas de Brian Castaño es Young, quien fue jurado en la pelea del 13 de febrero de 2021, en Indio, California, ante el brasileño Patrick Teixeira, la noche en que Brian lo destronó en fallo unánime. Su tarjeta fue de 117-111 para el bonaerense.