Buenas noticias para Brasil: Neymar se recuperó y estará disponible para enfrentar a Escocia + Agregar ámbito en









Carlo Ancelotti confirmó que el delantero se recuperó de su lesión y podrá sumar minutos en el último partido de la fase de grupos del Mundial.

Neymar vuelve a estar a disposición de Brasil tras superar una lesión muscular.

Neymar estará disponible para Brasil en el partido ante Escocia por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, luego de evolucionar favorablemente de la lesión muscular que le impidió disputar los primeros encuentros de la competencia. La confirmación llegó por parte de Carlo Ancelotti, quien llevó tranquilidad sobre su estado.

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El entrenador italiano explicó que el delantero continuará con una adaptación progresiva antes del encuentro del próximo miércoles en Miami. “Entrenará individualmente y después con el equipo. Estará disponible para Escocia”, afirmó Ancelotti sobre la situación del número 10 brasileño.

neymar El delantero brasileño se recuperó a tiempo y podría tener minutos en el Mundial. De todas maneras, que Neymar esté en condiciones de jugar no garantiza que sea titular. El cuerpo técnico evaluará su respuesta física durante los próximos entrenamientos y definirá si el atacante comienza desde el inicio o si espera su oportunidad en el banco de suplentes para sumar minutos.

El futbolista de 34 años sufrió una lesión de grado II en el gemelo derecho el pasado 17 de mayo, una molestia que lo obligó a realizar una recuperación especial durante la preparación para el Mundial. Por ese motivo, quedó afuera del debut ante Marruecos, que terminó en empate 1-1, y tampoco participó en la victoria por 3-0 frente a Haití.

Brasil recupera una pieza clave para el cierre del grupo El regreso del delantero representa una noticia importante para Ancelotti, que vuelve a contar con una de sus principales figuras justo antes de un partido que puede definir el futuro de Brasil en la fase inicial del torneo. La Verdeamarela suma cuatro puntos tras la igualdad ante Marruecos y el triunfo frente a Haití, mientras que Escocia acumula tres unidades y necesita un resultado positivo para mantener sus posibilidades de clasificación. Un triunfo brasileño le permitiría asegurar el primer puesto del grupo, aunque una caída podría complicar el panorama según otros resultados. carlo ancelotti Carlo Ancelotti confirmó la evolución del atacante y su disponibilidad para el próximo duelo. @Brasil Neymar, además, vuelve a aparecer en escena después de no disputar un partido oficial con la selección brasileña desde 2023, cuando sufrió una grave lesión frente a Uruguay por las Eliminatorias sudamericanas. Su convocatoria había generado debate por su falta de ritmo competitivo, pero Ancelotti defendió su presencia por motivos futbolísticos y físicos. Ahora, la incógnita pasa por saber cuántos minutos podrá disputar y cómo será su regreso a un equipo que mostró una mejor versión en su última presentación. La situación se da, además, mientras Brasil sigue pendiente de la evolución de Raphinha, quien terminó con molestias musculares y será evaluado por el cuerpo médico.