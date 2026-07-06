Conmoción en Córdoba: un instructor murió al caer de una avioneta en pleno vuelo y su alumna logró aterrizar + Agregar ámbito en









Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, cayó de la aeronave durante una práctica de instrucción en las afueras de Córdoba. La Justicia Federal investiga cómo ocurrió el hecho mientras la joven que lo acompañaba consiguió controlar el avión y realizar un aterrizaje de emergencia.

Tragedia en Córdoba: fatal desenlace durante una práctica de vuelo.

Una práctica de vuelo terminó en tragedia en la provincia de Córdoba. Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años, murió tras caer de una avioneta en pleno vuelo mientras realizaba una clase con una alumna de 22 años. El dramático episodio ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Toledo, luego de que la aeronave despegara desde el aeródromo de Coronel Olmedo. La Justicia Federal intenta determinar qué ocurrió y cómo el instructor terminó fuera del avión.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven quedó sola al mando de la aeronave tras la caída del instructor. A pesar del estado de shock, logró mantener el control del avión y efectuar un aterrizaje de emergencia. Una vez en tierra dio aviso a las autoridades, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo de Bertazzo en una zona rural.

Las primeras pericias apuntan a establecer si existió una falla mecánica, un problema en la puerta de la aeronave o alguna otra circunstancia que explique el hecho. Por el momento, ninguna hipótesis fue descartada y los investigadores trabajan sobre la avioneta, los testimonios y los registros del vuelo para reconstruir la secuencia.

Quién era Leandro Bertazzo, el instructor que murió durante la práctica Leandro Bertazzo era piloto de línea aérea y desde hacía cuatro años se desempeñaba como instructor en una escuela de aviación de Córdoba.

Tenía 42 años y era reconocido dentro del ambiente aeronáutico por su experiencia en la formación de nuevos pilotos. La tragedia provocó una fuerte conmoción entre colegas y alumnos, que lo despidieron en redes sociales con mensajes de pesar.

Leandro Bertazzo. El estremecedor relato de la alumna: "Me dijo que hiciera todo sola" Con el correr de las horas se conocieron las primeras declaraciones de la joven que sobrevivió al episodio. Según contó, instantes antes de caer, Bertazzo le indicó que continuara el procedimiento y que realizara las maniobras por sus propios medios. "Vos sabés lo que tenés que hacer", habría sido una de las últimas frases que escuchó del instructor antes de advertir que ya no estaba en la aeronave. La joven relató que, pese al miedo, logró concentrarse, comunicarse por radio y aterrizar el avión, una maniobra que fue clave para salvar su vida. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que espera los resultados de las pericias técnicas para esclarecer uno de los episodios más inusuales registrados en la aviación civil argentina en los últimos años.

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