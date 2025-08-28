Durante esta madrugada se llevaron adelante nueve allanamientos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación vinculada al club Independiente.
Causa Independiente: hubo nueve allanamientos en búsqueda de ocho implicados
La Policía llevó a cabo las búsquedas con el objetivo de arrestar a ocho personas, aunque por estas horas no lograron localizar a ninguno de los implicados en la causa.
Independiente: un video muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con barras antes del partido
El fiscal de la causa de Independiente apuntó contra la dirigencia: "El comunicado fue apresurado"
Fuentes de la fiscalía informaron a Ámbito que los procedimientos tenían como objetivo detener a ocho personas, pero finalmente los resultados fueron negativos, ya que no se logró localizar a ninguno de los buscados.
La investigación está en manos de la UFI N°4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto, quien ordenará en las próximas horas la emisión de capturas nacionales e internacionales para dar con los involucrados.
Los operativos se enmarcan dentro de una causa en curso, aunque no trascendieron mayores detalles sobre las imputaciones que pesan contra los sospechosos.
Independiente expulsó a 25 socios tras los incidentes con la U. de Chile
Mientras se espera la decisión de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini durante el partido frente a Universidad de Chile, Independiente anunció la expulsión de 25 socios involucrados en los hechos de violencia.
A través de un comunicado oficial, la dirigencia del club señaló que “ya fueron identificados 25 de los responsables de los disturbios”, y que se resolvió dar de baja sus afiliaciones. Además, destacaron que las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con los protagonistas y avanzar en las detenciones.
