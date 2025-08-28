Causa Independiente: hubo nueve allanamientos en búsqueda de ocho implicados

La Policía llevó a cabo las búsquedas con el objetivo de arrestar a ocho personas, aunque por estas horas no lograron localizar a ninguno de los implicados en la causa.

La Policía busca a ochos personas involucradas en los graves incidentes que se dieron entre Independiente y la U

Durante esta madrugada se llevaron adelante nueve allanamientos en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación vinculada al club Independiente.

Fuentes de la fiscalía informaron a Ámbito que los procedimientos tenían como objetivo detener a ocho personas , pero finalmente los resultados fueron negativos, ya que no se logró localizar a ninguno de los buscados.

La investigación está en manos de la UFI N°4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto , quien ordenará en las próximas horas la emisión de capturas nacionales e internacionales para dar con los involucrados.

Fuentes de la fiscalía informaron a Ámbito que los procedimientos tenían como objetivo detener a ocho personas, pero finalmente los resultados fueron negativos, ya que no se logró localizar a ninguno de los buscados.

Los operativos se enmarcan dentro de una causa en curso, aunque no trascendieron mayores detalles sobre las imputaciones que pesan contra los sospechosos.

Independiente expulsó a 25 socios tras los incidentes con la U. de Chile

Mientras se espera la decisión de la Conmebol por los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini durante el partido frente a Universidad de Chile, Independiente anunció la expulsión de 25 socios involucrados en los hechos de violencia.

A través de un comunicado oficial, la dirigencia del club señaló que “ya fueron identificados 25 de los responsables de los disturbios”, y que se resolvió dar de baja sus afiliaciones. Además, destacaron que las fuerzas de seguridad continúan con los operativos correspondientes para dar con los protagonistas y avanzar en las detenciones.