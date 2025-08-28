Jake Schreier, director de la próxima película de los "X-Men" dio detalles sobre la llegada de los mutantes a Marvel

La nueva era de los X-Men dentro del UCM solo es posible después de la fusión de Disney y Fox en 2019, trayendo finalmente a los personajes mutantes al universo del cómic en pantalla.

Una nueva era de los X-Men llega al Universo Cinematográfico de Marvel . El director de Thunderbolts* , Jake Schreier , reveló en una nueva entrevista con Empire Magazine que comenzó a trabajar en el nuevo reinicio de la película X-Men en Marvel.

"No puedo decir nada al respecto, pero hemos comenzado a trabajar en X-Men, y eso obviamente es muy, muy emocionante", dijo Schreier al medio.

No se han revelado detalles sobre la trama ni sobre qué personajes de los X-Men aparecerán en la nueva película, que marcará un nuevo capítulo para la franquicia mutante dentro del UCM. Sin embargo, el cineasta reveló que aprendió valiosas lecciones al dirigir la película de Marvel sobre un equipo de inadaptados, protagonizada por Sebastian Stan, Florence Pugh y David Harbour , que le ayudarán a dirigir un nuevo equipo en los X-Men.

"Hay tantas cosas que desconocía antes de empezar [Thunderbolts*]", dijo Schreier. "Lo que más aprendí fue la proporción de acción con las escenas más emotivas, centradas en los personajes, y cómo, aunque son más días de rodaje que nunca, la acción las consume rápidamente. Al final, pensé: 'Ahora entiendo cómo hacerlo un poco mejor'... Son experiencias muy especiales".

Los Thunderbolts* de Schreier presentaron al equipo disfuncional de antihéroes en una gran batalla contra el inestable Sentry/Void, alias "Bob" ( Lewis Pullman ), con su apariencia de Superman. Pero ese conflicto repleto de acción contribuyó aún más a la narrativa principal, centrada en la salud mental y la depresión, ya que Yelena Belova (Pugh), Bucky Barnes/el Soldado del Invierno (Stan), el Agente de los EE. UU./John Walker ( Wyatt Russell ), Alexei Shostakov/Guardián Rojo (Harbour) y Ava Starr/Fantasma ( Hannah John-Kamen ) apelaron a las emociones del villano y aprendieron a combatir sus propios demonios internos para formar un nuevo equipo, ahora llamado los Nuevos Vengadores.

En julio, el jefe de Marvel, Kevin Feige, confirmó que Schreier dirigirá el reinicio de X-Men de Marvel , adelantando nuevos castings para los personajes favoritos de los fanáticos.

"Jake va a hacer un reboot centrado en la juventud", declaró Feige a The Playlist. "Eso podría reflejarse en el reparto de mutantes, y sin duda se notará en el tono y la perspectiva de la película".

Schreier dijo al medio que la película abordará "material inherentemente interesante y complejo", y agregó que "la idea central de lo que es X-Men implica complejidad".

"Es una oportunidad increíble con personajes sumamente interesantes y un conflicto interno", dijo el cineasta. "Estos personajes luchan por su identidad y su lugar en el mundo... Poder explorar todas las ideas inherentes a ese rico material original, pero también a la escala inherente a él, es una oportunidad excepcional y afortunada. Es muy emocionante".

La nueva era de los X-Men dentro del UCM solo es posible después de la fusión de Disney y Fox en 2019, trayendo finalmente a los personajes mutantes al universo del cómic en pantalla.

Algunos actores que interpretaron a personajes de X-Men en la franquicia anterior de Fox repetirán sus papeles en Avengers: Doomsday, incluyendo a James Marsden (Cíclope), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Nightcrawler) y Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia). Channing Tatum, quien interpretó a Gambito en Deadpool & Wolverine, también se unirá finalmente al equipo.

Doomsday llega a los cines el 17 de diciembre de 2026, y Secret Wars llega un año después, el 16 de diciembre de 2027. Feige reveló previamente que el UCM se "reiniciará" después de Secret Wars, allanando el camino para el nuevo capítulo de X-Men.