El director de las primeras películas de Harry Potter cuestionó la serie de HBO

Chris Columbus , el director de las dos primeras películas de Harry Potter , ha criticado el aspecto de la próxima serie , cuestionando la necesidad de replicar sus películas.

El cineasta, conocido por Mi pobre angelito y la reciente película de Netflix The Thursday Murder Club , dirigió "Harry Potter y la piedra filosofal" de 2001, la continuación de "La cámara secreta" y produjo la tercera película, "El prisionero de Azkaban" .

En su aparición en el podcast The Rest Is Entertainment, habló sobre la nueva adaptación de las novelas de HBO , que se centrará en un libro por temporada y se emitirá a principios de 2027. Habló específicamente sobre Nick Frost , quien ha sido elegido para interpretar a Hagrid, y las recientes fotos del set de él disfrazado.

" Veo estas fotografías... y (Nick Frost) lleva exactamente el mismo traje que diseñamos para Hagrid . Una parte de mí pensaba: '¿Para qué?', preguntó. 'Pensé que el vestuario y todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. Todo va a ser igual'".

Robbie Coltrane interpretó el papel de Hagrid en todas las películas originales. El actor escocés falleció en 2022.

Al reflexionar sobre las similitudes, Columbus dijo: "Es muy halagador para mí, porque pienso que ese es exactamente el traje de Hagrid que diseñamos. Así que, en parte, es muy emocionante, así que estoy emocionado por ver qué harán con él. En parte, es como una especie de déjà vu".

En declaraciones recientes al portal Variety, el director afirmó que no tenía ningún deseo de participar en la próxima serie. "No, ya lo hice, vieron mi versión", dijo. "No me queda nada por hacer en el mundo de Potter".

También dijo que la serie será una oportunidad para incluir escenas de los libros que no había tenido espacio en las películas. "Lo mejor es que con el primer, segundo y tercer libro, queríamos abarcarlo todo".

“Queríamos llevar todo eso a la pantalla, pero no tuvimos la oportunidad”, dijo, refiriéndose al personaje de Peeves como uno que lamentaba no haber incluido. “Nunca pudimos incluir esa increíble escena en la película, y estoy seguro de que estará en la serie de HBO. Así que, para mí, es una oportunidad de darle vida a todas esas escenas”.