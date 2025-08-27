El fiscal de la causa de Independiente apuntó contra la dirigencia: "El comunicado fue apresurado"

El fiscal de la causa de Independiente luego de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles por Copa Sudamericana , Mariano Zitto, apuntó contra Néstor Grindetti , presidente del club, y la dirigencia al asegurar que “el comunicado del club fue apresurado” .

El “Rojo” publicó un escrito en el que afirmó “haber identificado a los 25 delincuentes que participaron de los hechos de violencia” en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en el duelo ante la Universidad de Chile .

Sin embargo, Zitto se reunió este martes con el mandamás del conjunto de Avellaneda y, más adelante, cuestionó el comunicado expuesto por la institución. "El día de ayer yo me reuní con las autoridades policiales con todo lo que es identificación de personas, en colaboración directa con APreViDe, y recién terminaron de materializar esa información por escrito ayer martes, después de pasadas las 20 horas. Hoy terminamos de analizar los expedientes y efectuar los requerimientos al juzgado de garantías que corresponde. No voy a adelantar cuántos por obvias razones" , comenzó en declaraciones televisivas.

Y reconoció: "En realidad, el club fue apresurado al comunicar esa situación. Nosotros no recibimos del club los datos de los hinchas expulsados o qué vinculación tendrían. En lo demás, las autoridades policiales, en función de eso que se informó, trabajaron en esas individualizaciones".

En la misma línea, el colegiado explicó los motivos de su enojo respecto a la publicación de los Diablos Rojos. “Antes de que la información llegue a la fiscalía es que Independiente sacó ese comunicado. En función de esos 25 individuos que marcaron y fueron señalados en distintos casos, uno tiene que hacer el análisis probatorio de qué es lo que tengo como prueba, cuál es el análisis de las imágenes, cómo me lo relacionan con esos nombres y llegamos a esta lista final que, por ahora la manejo en reserva. Nuestra lista es menor que la de Independiente", reveló.

Por otro lado, el fiscal se expidió acerca de la clausura del estadio del “Rojo” y no dio indicios sobre cuando el club podrá volver a albergar un encuentro con la presencia de sus hinchas. "Hasta hoy sigue igual, no se presentó nada. Hoy le hice saber al presidente Grindetti para que se junte con urgencia Conmebol y AFA para coordinar situaciones que se desmadran como esta donde hay seguridad privada y policial y cómo prevenir. Cómo sería el protocolo para interactuar entre ambos", dijo.

Asimismo, Zitto afirmó horas antes en diálogo con DSports: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas", dejando de lado las lesiones graves y leves.

Y reiteró en TyC Sports: “Uno, en el contexto de las agresiones que se vieron en todo el mundo, se puede ver que no fue el mero ataque de golpear a alguien, querer lesionar e irse. Fueron golpes reiterados, personas que quedaron en estado de inconciencia, eso se valora a la hora de pedir ese tipo de solicitudes".

Por último, habló acerca del presunto caso de abuso que sufrió una de las empleadas de Independiente por miembros de la barrabrava del conjunto chileno, el cual generó indignación en redes sociales. "Yo formé una causa por separado por esos trascendidos por redes sociales y medios de comunicación. No tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le pasó eso. Por eso le estoy pidiendo al club que individualice a esta persona, hoy le hice saber eso al presidente. El club no tiene conocimiento de esto. Tampoco hay denuncia en ninguna comisaria de la zona", concluyó.